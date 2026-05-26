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Las personas buscaron distintas formas de llegar a sus destinos durante el paro de transportistas. (Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec)
Las personas buscaron distintas formas de llegar a sus destinos durante el paro de transportistas. (Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec)
Por Abby Ardiles

El próximo martes 2 de junio, Lima, Callao y diversas regiones del país podrían verse seriamente afectadas por un paro nacional convocado por los gremios de transporte urbano, interprovincial y de carga pesada. La medida surge tras el presunto incumplimiento de una serie de acuerdos firmados con el Ejecutivo hace más de dos meses. Los dirigentes del sector aseguran que el Gobierno aún no concreta las medidas económicas prometidas para mitigar el impacto del alza del combustible y la crisis financiera que atraviesan las empresas de transporte.

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