Un total de 30,681 locales escolares y 157,000 aulas se encuentran expuestos a los posibles efectos del fenómeno El Niño, situación que podría afectar el normal desarrollo de las clases ante la ocurrencia de lluvias intensas y otros eventos asociados al calentamiento del mar.

La información fue dada a conocer por el titular del Ministerio de Educación (Minedu), José Antonio Chang, quien señaló que el sector viene implementando medidas preventivas para reducir la vulnerabilidad de las instituciones educativas y evitar que los estudiantes pierdan horas de aprendizaje.

Durante su exposición ante la presidenta de la República, Keiko Fujimori, el ministro indicó que el Minedu ha priorizado la intervención de 8,000 locales educativos y 49,000 aulas, que atienden a alrededor de 1 millón 327,000 estudiantes.

Más de 157 mil aulas están expuestas al fenómeno El Niño: ¿qué prepara el Minedu? Foto: Prensa Presidencia

Las regiones consideradas prioritarias son Lambayeque, Tumbes, Piura, Lima Provincias y La Libertad, debido a su exposición ante posibles lluvias y otros efectos asociados al fenómeno climático.

Las acciones buscan reducir los riesgos antes de que se presenten condiciones meteorológicas que puedan afectar la infraestructura educativa.

¿Qué trabajos se realizarán en los colegios?

El plan de mantenimiento preventivo contempla diversas intervenciones en los locales educativos considerados vulnerables.

Entre las medidas previstas se encuentra la instalación de coberturas de calamina y canaletas, trabajos orientados a proteger las aulas frente a las lluvias y facilitar el drenaje del agua para evitar acumulaciones dentro o alrededor de los colegios.

Para ejecutar estas labores, el Ministerio de Educación solicitó S/304 millones, recursos que permitirían realizar las intervenciones antes de que se produzcan los eventuales impactos del fenómeno El Niño.

Minedu prepara 1,500 aulas modulares ante posibles daños

El sector también contempla un escenario en el que las medidas preventivas no sean suficientes y algunas instituciones educativas sufran daños que imposibiliten el uso de sus aulas.

Ante esta posibilidad, el Minedu solicitó S/373 millones para adquirir 1,500 aulas modulares.

Estas estructuras tienen como características principales que son livianas, desmontables y reutilizables, por lo que podrían instalarse rápidamente en los colegios que requieran espacios alternativos.

La medida busca garantizar la continuidad del servicio educativo en aquellas instituciones donde las aulas queden temporalmente inutilizadas.

“Lo que menos podemos permitir es que los niños se queden sin escuela, se queden sin clases y pierdan horas sin su educación”, sostuvo el ministro.

Lluvias y El Niño ponen en riesgo miles de aulas: Minedu prepara colegios y plan educativo de emergencia. Foto: Prensa Presidencia

¿Qué pasará con las clases si no se puede acudir al colegio?

La estrategia del Minedu también contempla alternativas para mantener el aprendizaje en caso de que las condiciones climáticas impidan que los estudiantes regresen o permanezcan en las aulas.

En ese escenario, el sector prevé fortalecer Aula TV, una propuesta que ofrecerá contenidos curriculares organizados por grado, curso y semana.

La iniciativa será implementada mediante un convenio con el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), con el objetivo de transmitir contenidos educativos a través de la televisión.

El plan de contingencia contempla además la utilización de programas radiales y material educativo impreso, de modo que los estudiantes puedan continuar desarrollando sus actividades desde sus hogares si una emergencia impide acudir a sus colegios.

El ministro Chang precisó que Aula TV no constituye una solución definitiva, sino una herramienta de contingencia destinada a garantizar la continuidad educativa durante una eventual interrupción de las clases presenciales.

¿Cuáles son los cuatro escenarios de emergencia?

El Ministerio de Educación también estableció un esquema de respuesta que contempla cuatro escenarios, dependiendo de la magnitud de la emergencia que pueda afectar a una comunidad educativa.

El primero corresponde a una situación de alerta en la que la escuela continúa operativa. El segundo contempla una interrupción intermitente que permita alternar entre la asistencia presencial y la suspensión de clases.

El tercer escenario se produce cuando existe una inhabilitación total del local educativo, mientras que el cuarto corresponde al aislamiento de una comunidad.

Para cada una de estas situaciones, el Minedu ha previsto mecanismos de respuesta destinados a asegurar que los estudiantes puedan continuar con sus aprendizajes pese a las dificultades generadas por una eventual emergencia climática.