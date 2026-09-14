Ministro de Educación, José Antonio Chang, anunció las acciones de su sector frente al impacto del fenómeno El Niño. Foto: Prensa Presidencia
Ministro de Educación, José Antonio Chang, anunció las acciones de su sector frente al impacto del fenómeno El Niño. Foto: Prensa Presidencia
/ Cristian Olea
Por Redacción EC

Un total de 30,681 locales escolares y 157,000 aulas se encuentran expuestos a los posibles efectos del fenómeno El Niño, situación que podría afectar el normal desarrollo de las clases ante la ocurrencia de lluvias intensas y otros eventos asociados al calentamiento del mar.

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