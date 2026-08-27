La ejecución de esta declaratoria será cubierta con los recursos del presupuesto institucional del Ministerio de Educación. Foto: Andina
La ejecución de esta declaratoria será cubierta con los recursos del presupuesto institucional del Ministerio de Educación. Foto: Andina
Por Redacción EC

A través del Decreto Supremo N.° 013-2026-MINEDU, publicado hoy en el diario oficial El Peruano, el Poder Ejecutivo declaró en situación de emergencia la infraestructura educativa pública a nivel nacional. Se plantea mejorar la planificación y la gestión de los proyectos e intervenciones en colegios para elevar su eficiencia y eficacia.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.