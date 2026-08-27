A través del Decreto Supremo N.° 013-2026-MINEDU, publicado hoy en el diario oficial El Peruano, el Poder Ejecutivo declaró en situación de emergencia la infraestructura educativa pública a nivel nacional. Se plantea mejorar la planificación y la gestión de los proyectos e intervenciones en colegios para elevar su eficiencia y eficacia.

La medida busca cerrar con mayor rapidez las brechas existentes, ampliar y construir nueva infraestructura educativa, mejorar la planificación y la gestión, así como asegurar el mantenimiento y la sostenibilidad de las inversiones.

Una pared de un colegio colapsó y aplastó a los jóvenes quienes luego fueron llevados de emergencia al Hospital Regional de Loreto. Foto: Andina

Los informes técnicos que respaldan la norma también señalan que es prioritario potenciar la conservación de las escuelas, garantizar la sostenibilidad financiera de los proyectos de inversión y optimizar el manejo de datos sobre la infraestructura educativa pública en todo el país.

Elaboración de normas para infraestructuras

El Ministerio de Educación (Minedu) deberá armar una seria de normas para iniciar un proceso de mejora de la infraestructura educativa nacional.

En ese sentido, la entidad deberá formular una propuesta normativa con rango legal para crear un sistema funcional de infraestructura educativa de alcance nacional, así como establecer un ente rector adscrito a dicho ministerio, con un plazo máximo de 30 días hábiles, desde la publicación del decreto supremo.

TE PUEDE INTERESAR: Vía Expresa Sur: estos serán los desvíos por obras de cuatro puentes peatonales

La ejecución de esta declaratoria será cubierta con los recursos del presupuesto institucional del Ministerio de Educación, y deja en claro que no demandará el uso de recursos adicionales al Tesoro Público.

Mejoras en espacios educativos

Asimismo, el dictamen busca acelerar las acciones destinadas a disminuir el déficit existente mediante la ampliación y construcción de nuevos espacios educativos, de acuerdo con las necesidades identificadas en todo el Perú.

La norma precisa que la declaratoria permitirá diferenciar las funciones de rectoría, planificación y formulación de políticas públicas que corresponden al Minedu, de aquellas relacionadas con la ejecución, supervisión técnica, fiscalización y asistencia especializada en infraestructura educativa.