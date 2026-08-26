EsSalud entregó información al Ministerio Público y dispuso una investigación interna . (Foto: Andina)
EsSalud entregó información al Ministerio Público y dispuso una investigación interna . (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Seguro Social de Salud (EsSalud) informó que el Ministerio Público inició una investigación para esclarecer el presunto desvío de cuatro cajas de Osmolite 1.06 kcal/ml, producto nutricional destinado a la atención de los asegurados, que fue encontrado durante una intervención realizada en una galería comercial del Centro de Lima.

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