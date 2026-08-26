El Seguro Social de Salud (EsSalud) informó que el Ministerio Público inició una investigación para esclarecer el presunto desvío de cuatro cajas de Osmolite 1.06 kcal/ml, producto nutricional destinado a la atención de los asegurados, que fue encontrado durante una intervención realizada en una galería comercial del Centro de Lima.

La institución dispuso brindar plena colaboración a la Fiscalía, luego de que en una diligencia realizada en la galería La Pionera se determinara que los productos incautados pertenecen a EsSalud. Esta intervención contó con la participación del Ministerio Público y el apoyo de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) y la Policía Nacional del Perú.

EsSalud admite riesgo de desabastecimiento de medicamentos y anuncia compras extraordinarias. Foto: EsSalud / CHINO

Ante estos hechos, la presidenta ejecutiva de EsSalud, Hilda Sandoval Cornejo, dispuso el inicio inmediato de una investigación interna para establecer cómo los productos salieron de los canales institucionales e identificar las responsabilidades que pudieran corresponder.

Asimismo, señaló que la institución entregará a la Fiscalía la documentación y la información necesarias para contribuir con el esclarecimiento de los hechos.

“De acreditarse la participación de servidores de EsSalud, se aplicarán las sanciones administrativas correspondientes, incluida la destitución si se determina la comisión de una falta muy grave, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que establezcan las autoridades competentes”, indicó la institución.

El Ministerio Público inició diligencias preliminares contra un grupo de servidores por la presunta comercialización de productos farmacéuticos y dispositivos médicos sin garantía de buen estado, en agravio del Ministerio de Salud y de EsSalud.