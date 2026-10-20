EsSalud relanza Hospital Perú con campaña de atenciones médicas en Iquitos
EsSalud relanza Hospital Perú con campaña de atenciones médicas en Iquitos
Por Redacción EC

El Seguro Social de Salud (EsSalud) relanzó Hospital Perú en Iquitos con una campaña de atención médica especializada, que se realizará hasta el 24 de octubre en tres establecimientos de la Red Asistencial Loreto.

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