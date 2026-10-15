La reciente operación a la que se sometió el papa León XIV debido a un cáncer en el pulmón ha llevado a preguntarse si el sumo pontífice podrá cumplir toda la agenda que se había establecido en Sudamérica, pues se tiene previsto que él cumpla un periodo de recuperación. Por ello, se han suspendido todas sus audiencias hasta el 20 de octubre.

El cardenal de Tokio, Kikuchi Tarcisio Isao, quien había tenido una audiencia con el papa León XIV el lunes pasado, dijo que el pontífice no se sentía “para nada mal” físicamente y que había decidido someterse a la cirugía lo antes posible porque tenía previsto viajar a Sudamérica en noviembre, por lo que estaba muy interesado en cumplir con ese plan.

La noticia de la enfermedad del Papa desencadenó las reacciones de los fieles peruanos, organizaciones católicas y autoridades. Diversas parroquias de Chiclayo organizaron vigilias y misas para rezar por la salud del Papa. En el caso de Lima, los fieles que acudieron a Las Nazarenas oraron para que Robert Prevost supere el actual momento que afronta. A la catedral San Miguel Arcángel de Piura también llegó un grupo de fieles para expresar su solidaridad con el líder de la Iglesia Católica.

Grupos de fieles llegaron a Las Nazarenas para rezar por el papa León XIV. (Fotos: César Campos/@photo.gec)

Constantes viajes en avión y ningún día de descanso total marcan la agenda del Papa en Sudamérica

La actividad que cumplirá el Papa contempla, a sus 71 años, un recorrido de 31 mil kilómetros durante los 12 días, del 6 al 17 de noviembre, que durará sus visitas a Uruguay, Argentina y Perú. De acuerdo con el cronograma, Robert Prevost brindará cerca de 50 discursos, tendrá 36 participaciones, realizará 12 vuelos en avión y dos traslados en helicóptero.

Otro punto saltante es que León XIV no tendrá días libres durante la gira por Sudamérica, ya que en cada fecha se han establecido actividades pastorales, ceremonias, encuentros o viajes.

El sumo pontífice llegará a Montevideo después de un vuelo desde Roma. El 7 de noviembre viajará en avión a la ciudad de Paysandú y regresará a la capital uruguaya ese mismo día. El 8 tendrá actividades en Florida y posteriormente volará a Buenos Aires.

En el caso de Argentina, visita programada del 8 al 11 de noviembre, la agenda incluye traslados a las localidades de Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján. En la ciudad bonaerense visitará la cárcel de Devoto.

La agenda del Papa en el Perú

En el caso del Perú, el Vaticano había anunciado, el pasado 5 de agosto, que León XIV visitará Lima, Callao, Chiclayo (Lambayeque), Santa Cruz (Cajamarca), Cusco y Pucallpa (Ucayali) del 11 al 16 de noviembre.

De acuerdo con la agenda, el lunes 11 de noviembre se tiene previsto que el líder de la Iglesia católica arribe a las 5:30 p.m. al Grupo Aéreo N°8, en el Callao, procedente de Argentina. Luego, tendrá una ceremonia de bienvenida en Palacio de Gobierno y se reunirá con la presidenta Keiko Fujimori. Su jornada culminará con un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad y cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional.

Al día siguiente, Robert Prevost se reunirá con los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal de Lima. Además, participará en la celebración de la hora media y en un evento en la plaza ubicada frente a la catedral. El encuentro con los jóvenes se desarrollará a las 6 p.m. en el estadio Nacional y, dos horas después, cenará con los obispos en la Nunciatura Apostólica. En casi todas las actividades está contemplado que el Papa brinde discursos.

León XIV se desplazará a Chiclayo en las primeras horas del 13 de noviembre. A las 10:30 a.m. brindará una misa en la explanada ubicada frente a las Pampas de Pimentel. Por la tarde, hará una visita privada a la capilla San Óscar A. Romero y tendrá una reunión con el cuerpo religioso en el santuario Nuestra Señora de la Paz, donde brindará un discurso. Cerrará sus actividades con un encuentro con estudiantes en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo y una cena con los sacerdotes de la diócesis de Chiclayo en el colegio Santo Toribio de Mogrovejo.

Para el 14 de noviembre, se tiene contemplado que León XIV realice la coronación de la Virgen Inmaculada en la catedral de Santa María. Después, se trasladará en helicóptero desde la Base Aérea de Chiclayo hasta la localidad de Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, donde desarrollará una misa. Cabe recordar que el Papa desarrolló en dicha zona una labor pastoral cuando era obispo de Chiclayo y asistía a las festividades del Señor del Costado. A su regreso a la ciudad lambayecana, tendrá un encuentro con la comunidad católica en ocasión de la clausura del año jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo en el santuario de dicho santo.

Cusco será punto de visita del Papa el 15 de noviembre. Tendrá un encuentro con los fieles en Sacsayhuamán, donde se espera que brinde un discurso. Terminará su visita con el rezo del ángelus en la plaza ubicada frente a la Basílica Catedral de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María. Cerca de la 1 p.m. viajará a Pucallpa para tener un encuentro con los misioneros y los representantes de los pueblos amazónicos en el malecón Puerto Callao. La misa la efectuará en la Villa Deportiva Regional Ucayali y, por la noche, regresará a Lima. Un punto para tomar en cuenta es que en solo 12 horas y media, el pontífice habrá realizado tres vuelos, visitado tres ciudades y participado en cuatro actividades religiosas.

En el último día de su periplo por el Perú, el sumo pontífice visitará el asilo de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados del Callao. En la llegada a ese punto, se espera que pueda apreciar el monumento que se levantará en su honor y lo bendiga. Luego, realizará una misa en la base aérea Las Palmas y, posteriormente, tendrá una ceremonia de despedida en el Grupo Aéreo N°8.

La escultura del papa tendrá una altura de 14 metros. (Foto: Municipalidad del Callao)

Un aspecto que será analizado por los médicos del Papa es que, durante su estancia en el Perú, visitará dos ciudades de altura: Santa Cruz está a más de 2 mil metros sobre el nivel del mar, mientras que el Cusco se ubica a 3.400 metros sobre el nivel del mar.

Autoridades religiosas ya manejan diversos escenarios ante situación del papa León XIV

Juan Bytton, vocero del Arzobispado de Lima y secretario general de la visita del Papa a la capital, indicó que los preparativos para la llegada de León XIV continúan, pero que sí están atentos a su estado de salud, ya que es lo prioritario.

“A nivel de Lima y de todo el Perú, todo el proceso de preparación del viaje del Papa continúa. El martes hemos tenido de seis a siete reuniones para ver todos los escenarios en Lima y por dónde pasará el Papa. Todo lo que se está preparando no se ha detenido”, indicó Bytton.

No obstante, refirió que las autoridades religiosas manejan diversos escenarios sobre el tema de la llegada de Robert Prevost: uno de ellos es la confirmación de la visita papal, pero con la decisión de reducir la agenda debido a los viajes y a la visita de ciudades de altura, o la postergación hasta el próximo año. Indicó que todo dependerá del periodo de recuperación y el tratamiento que se le aplique cuando se confirme el alcance de la enfermedad.

El papa León XIV se mantiene “con mucha fe y calma” ante la situación que afronta actualmente, indicó Jasson Sempertegui, exsecretario personal de Robert Prevost cuando fue obispo de Chiclayo, tras mantener una breve comunicación con él.

Una tercera misión de avanzada del Vaticano llegará a fines de octubre

En medio del impacto que generó la noticia de la operación a la que se sometería Robert Prevost, el último lunes se desarrolló una reunión de la Comisión Extraordinaria de Alto Nivel (CEAN) “Visita de Su Santidad el Papa León XIV” para evaluar los avances de los preparativos, que han entrado en su etapa final, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Comisión Extraordinaria de Alto Nivel avanza en la organización para la visita del Papa. (Foto: Cancillería)

Durante la sesión, se destacó las dos misiones de avanzada que envió el Vaticano y las numerosas visitas técnicas efectuadas a las sedes que visitaría León XIV. Incluso, se informó que llegaría una tercera misión a fines de octubre y la realización de nuevos reconocimientos técnicos intersectoriales en las ciudades que recorrerá el sumo pontífice.