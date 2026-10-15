icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Papa León XIV mantiene la fe de visitar el Perú. (Foto: EFE/Archivo)
Papa León XIV mantiene la fe de visitar el Perú. (Foto: EFE/Archivo)
Por Carlos Gonzales

La reciente operación a la que se sometió el papa León XIV debido a un cáncer en el pulmón ha llevado a preguntarse si el sumo pontífice podrá cumplir toda la agenda que se había establecido en Sudamérica, pues se tiene previsto que él cumpla un periodo de recuperación. Por ello, se han suspendido todas sus audiencias hasta el 20 de octubre.

TE PUEDE INTERESAR