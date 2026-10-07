Hospital de Emergencias Grau de Essalud amplía jornadas quirúrgicas a noches y domingos para agilizar atenciones.
Hospital de Emergencias Grau de Essalud amplía jornadas quirúrgicas a noches y domingos para agilizar atenciones.
Por Redacción EC

Como parte de las acciones para reducir los tiempos de espera, el Hospital de Emergencias Grau del Seguro Social de Salud (EsSalud) incorporó la especialidad de Urología a las jornadas de desembalse quirúrgico que ya se venían desarrollando en Oftalmología. La medida está dirigida a asegurados que llevan más de 45 días esperando una intervención.

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