EsSalud brindará atenciones gratuitas en Jornada de Acción Cívica en El Porvenir
EsSalud brindará atenciones gratuitas en Jornada de Acción Cívica en El Porvenir
Por Redacción EC

Como parte de su compromiso de descentralizar y acercar los servicios de salud a la ciudadanía, el Seguro Social de Salud (EsSalud) llevará a cabo este 9 de octubre una gran Jornada de Acción Cívica en la Plaza de Armas del distrito de El Porvenir, en la provincia de Trujillo, en La Libertad.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.