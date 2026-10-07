Como parte de su compromiso de descentralizar y acercar los servicios de salud a la ciudadanía, el Seguro Social de Salud (EsSalud) llevará a cabo este 9 de octubre una gran Jornada de Acción Cívica en la Plaza de Armas del distrito de El Porvenir, en la provincia de Trujillo, en La Libertad.

Durante la actividad, los vecinos de la zona podrán acceder de manera gratuita a consultas de medicina interna, medicina familiar, pediatría, endocrinología, obstetricia, enfermería, nefrología, odontología, nutrición, medicina complementaria y control de Crecimiento y Desarrollo (CRED). Además, se aplicarán vacunas, se brindará orientación sobre trámites administrativos y se dictarán talleres de educación sanitaria para la prevención del dengue.

En el marco de las acciones preventivas impulsadas por la presidenta ejecutiva de EsSalud, Dra. Zulema Tomas, la jornada incluirá talleres prácticos para que las familias identifiquen y eliminen criaderos de zancudos en sus hogares.

Estas capacitaciones forman parte del plan de respuesta que ejecuta EsSalud en la Macrored Norte para garantizar la continuidad de la atención médica y proteger a la población frente a las lluvias asociadas al fenómeno El Niño (FEN 2026–2027), previniendo el incremento de enfermedades en la región.

Más exámenes

El despliegue contará con el apoyo especializado del Hospital Perú de EsSalud, que realizará exámenes de densitometría ósea y radiografías, mientras que los profesionales de la Red Asistencial La Libertad reforzarán la atención médica integral en los diversos módulos asistenciales.

Asimismo, se contará también con la participación de diversas instituciones públicas para ofrecer una atención integral a la comunidad. Con esta iniciativa, EsSalud reafirma su compromiso de continuar descentralizando la atención de salud, llevando medicina preventiva y especializada a las zonas que más lo necesitan.