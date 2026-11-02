La presidenta Keiko Fujimori supervisó el traslado de reclusos del penal El Milagro al de Challapalca. (Foto: Presidencia)
La presidenta Keiko Fujimori supervisó el traslado de reclusos del penal El Milagro al de Challapalca. (Foto: Presidencia)
/ Cristian Olea
Por Redacción EC

La presidenta Keiko Fujimori se refirió al modelo penitenciario de su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, y dijo que se han tomado varias iniciativas en nuestro país, como el programa Cero Ocio.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?