La presidenta Keiko Fujimori se refirió al modelo penitenciario de su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, y dijo que se han tomado varias iniciativas en nuestro país, como el programa Cero Ocio.

Al supervisar el traslado de presos del penal El Milagro de Trujillo al de Challapalca, la mandataria aseguró que “habrá varios cambios” en el sistema penitenciario peruano tras su visita a El Salvador.

“Habrá varios cambios, hemos tenido varias iniciativas como el programa Cero Ocio, implementaremos más talleres productivos no solamente pensando en que los internos tienen que trabajar, sino en que las cosas que ellos realicen tengan algo fructífero para nuestra sociedad”, expresó.

“Vuelvo a repetir, habrá una reclasificación y los delincuentes más peligrosos, los asesinos, serán trasladados a Challapalca”, agregó Fujimori Higuchi desde la región La Libertad.

La jefa de Estado enfatizó que reyertas como la ocurrida el último domingo en el penal El Milagro de Trujillo, no deben volver a repetirse y que de darse nuevamente algo así, “tendrá consecuencias”.

“Este tipo de sucesos (la reyerta en El Milagro) no debería ocurrir, por eso que están habiendo consecuencias. Ayer ya ha habido dos traslados a otros penales cercanos. Pero a los líderes de estas organizaciones criminales se les está trasladando a Challapalca. Y quiero que quede bien claro, cualquier reyerta adicional tendrá consecuencias y habrá traslados a penales alejados”, subrayó.

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“He solicitado al ministro de Justicia la lista total de todos los internos en todos los penales del Perú con sus respectivas clasificaciones. Se hará un reordenamiento de todos los internos a nivel nacional”, añadió.

Al ser consultada sobre si los reclusos que van a ser trasladados a centros penitenciarios alejados tendrán nuevo corte de cabello y vestirán de blanco, tal como los internos del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), Keiko Fujimori remarcó: “Todo eso reglamento lo hará el ministro de Justicia (Ernesto Álvarez), él hará el reporte correspondiente”.

Cabe indicar que la mandataria estuvo acompañada de los ministros César Astudillo (Interior), Rafael Belaunde (Defensa), Ernesto Álvarez (Justicia y Derechos Humanos) y Luis Dyer (Salud).