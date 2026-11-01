El 47% de los peruanos considera que la presidenta Keiko Fujimori ha realizado una gestión regular en sus primeros 100 días de gobierno, mientras que el 38% la califica como mala y el 10% como buena, según la última encuesta nacional de Datum Internacional para América Multimedia, difundida este domingo por “Cuarto Poder”.
El 47% de los peruanos considera que la presidenta Keiko Fujimori ha realizado una gestión regular en sus primeros 100 días de gobierno, mientras que el 38% la califica como mala y el 10% como buena, según la última encuesta nacional de Datum Internacional para América Multimedia, difundida este domingo por “Cuarto Poder”.
En el norte del país, el 51% califica la gestión de Fujimori como regular, el 36% como mala y el 9% como buena. En Lima y Callao, la evaluación regular alcanza el 50%, mientras que el 32% considera que la gestión es mala y el 15% que es buena.
En el centro, el 51% califica la gestión como mala, frente al 37% que la considera regular y el 6% que la evalúa como buena. En el oriente, el 49% de los encuestados considera que el gobierno es regular, el 35% lo califica como malo y el 8% como bueno.
Por último, en el sur, el 45% evalúa negativamente la gestión de la presidenta en sus primeros 100 días, el 42% la considera regular y el 8% la califica como buena.
Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, asumió la Presidencia de la República en julio pasado, tras derrotar en la segunda vuelta electoral al candidato de Juntos por el Perú, el izquierdista Roberto Sánchez.
Durante sus primeros 100 días de gestión, la mandataria ha tenido que afrontar una agenda marcada, entre otros asuntos, por los efectos del fenómeno de El Niño y la inseguridad ciudadana.
Por edades
Entre los peruanos de 25 a 34 años, el 50% considera que Fujimori ha realizado una gestión regular, el 37% mala y el 8% buena.
En el grupo de 45 a 54 años, el 44% la calificó de regular, el 41% de mala y el 8% de buena. Entre los jóvenes de 18 a 24 años, el 48% la evalúa como regular, el 39% como buena y el 9% como mala.
Percepción y expectativa
El 51% de los peruanos considera que la presidenta no está demostrando capacidad. El 44% señala que sí y el 5% no sabe.
El 41% estima que el gobierno de Fujimori mejorará en los próximos meses. El 27% estima que empeorará y el 25% que seguirá igual.
El 31% señala que la presidenta no ha tenido aciertos aún. El 21% considera que el principal acierto ha sido poner orden en las escuelas; el 10%, la prevención ante el fenómeno de El Niño; el 6%, el comando unificado entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional; el 5%, las requisas en los penales.
La presidenta anunció este domingo que no asistirá a la Cumbre de Jefes del Estado en España para responder al incremento de las lluvias en el norte, por el fenómeno de El Niño.
Las encuestas se realizaron del 28 al 30 de octubre a nivel nacional.
Además
Los ciudadanos esperan mejoras tangibles
Por Urpi Torrado, CEO de Datum Internacional
La evaluación de los primeros 100 días de gobierno permite conocer cómo la ciudadanía percibe una gestión, más allá del entusiasmo que suele acompañar su inicio. En el caso de Keiko Fujimori, lo primero que se observa es que la desaprobación continúa aumentando. Mientras en Lima las opiniones están divididas, en el resto del país la brecha entre aprobación y desaprobación es mayor.
Sin embargo, los resultados muestran una realidad más compleja que la reflejada por los niveles de popularidad. Aunque solo el 10% considera que ha realizado un buen gobierno, el 47% califica su gestión como regular. Además, el 51% señala que estos primeros 100 días han sido iguales o mejores de lo que esperaba, el 58% afirma que su confianza en el gobierno se mantiene o ha mejorado y el 66% cree que la situación mejorará o seguirá igual. Es decir, la aprobación disminuye, pero las expectativas y la confianza todavía no se han deteriorado en la misma medida.
Entre los principales aciertos destaca el haber puesto orden en las escuelas. Las medidas anunciadas en este ámbito parecen haber encontrado una respuesta favorable entre la población y son percibidas como el logro más importante de estos primeros meses, seguidas por las obras de prevención frente al fenómeno de El Niño.
En contraste, los principales errores señalados son la elección de algunos ministros cuyo desempeño genera cuestionamientos y la decisión de esperar que el Congreso otorgara facultades al Ejecutivo. A ello se suma que la mitad de los peruanos considera que el Congreso está poniendo demasiadas trabas al gobierno.
Durante estos primeros 100 días se ha visto a una presidenta activa, recorriendo distintas regiones del país y anunciando numerosas medidas. Sin embargo, esta actividad todavía no se traduce en resultados concretos que la población pueda percibir. Los anuncios pueden generar expectativas, pero los ciudadanos esperan mejoras tangibles en su vida cotidiana, especialmente en materia de seguridad ciudadana.
La respuesta del gobierno frente al fenómeno de El Niño será una de las primeras grandes pruebas de su capacidad para anticiparse a los problemas y gestionar situaciones de crisis.