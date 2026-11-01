El 47% de los peruanos considera que la presidenta Keiko Fujimori ha realizado una gestión regular en sus primeros 100 días de gobierno, mientras que el 38% la califica como mala y el 10% como buena, según la última encuesta nacional de Datum Internacional para América Multimedia, difundida este domingo por “Cuarto Poder”.

En el norte del país, el 51% califica la gestión de Fujimori como regular, el 36% como mala y el 9% como buena. En Lima y Callao, la evaluación regular alcanza el 50%, mientras que el 32% considera que la gestión es mala y el 15% que es buena.

En el centro, el 51% califica la gestión como mala, frente al 37% que la considera regular y el 6% que la evalúa como buena. En el oriente, el 49% de los encuestados considera que el gobierno es regular, el 35% lo califica como malo y el 8% como bueno.

Por último, en el sur, el 45% evalúa negativamente la gestión de la presidenta en sus primeros 100 días, el 42% la considera regular y el 8% la califica como buena.

Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, asumió la Presidencia de la República en julio pasado, tras derrotar en la segunda vuelta electoral al candidato de Juntos por el Perú, el izquierdista Roberto Sánchez.

Durante sus primeros 100 días de gestión, la mandataria ha tenido que afrontar una agenda marcada, entre otros asuntos, por los efectos del fenómeno de El Niño y la inseguridad ciudadana.

Encuesta de Datum Internacional para América

Por edades

Entre los peruanos de 25 a 34 años, el 50% considera que Fujimori ha realizado una gestión regular, el 37% mala y el 8% buena.

En el grupo de 45 a 54 años, el 44% la calificó de regular, el 41% de mala y el 8% de buena. Entre los jóvenes de 18 a 24 años, el 48% la evalúa como regular, el 39% como buena y el 9% como mala.

Percepción y expectativa

El 51% de los peruanos considera que la presidenta no está demostrando capacidad. El 44% señala que sí y el 5% no sabe.

El 41% estima que el gobierno de Fujimori mejorará en los próximos meses. El 27% estima que empeorará y el 25% que seguirá igual.

El 31% señala que la presidenta no ha tenido aciertos aún. El 21% considera que el principal acierto ha sido poner orden en las escuelas; el 10%, la prevención ante el fenómeno de El Niño; el 6%, el comando unificado entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional; el 5%, las requisas en los penales.

La presidenta anunció este domingo que no asistirá a la Cumbre de Jefes del Estado en España para responder al incremento de las lluvias en el norte, por el fenómeno de El Niño.

Las encuestas se realizaron del 28 al 30 de octubre a nivel nacional.