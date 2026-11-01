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Resumen

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El 31% de los encuestados señala que la presidenta no ha tenido aciertos aún. Foto: Presidencia.
El 31% de los encuestados señala que la presidenta no ha tenido aciertos aún. Foto: Presidencia.
Por Martín Calderón

El 47% de los peruanos considera que la presidenta Keiko Fujimori ha realizado una gestión regular en sus primeros 100 días de gobierno, mientras que el 38% la califica como mala y el 10% como buena, según la última encuesta nacional de Datum Internacional para América Multimedia, difundida este domingo por “Cuarto Poder”.

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