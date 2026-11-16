Por Christian Gambini

La celebración celeste tuvo su noche soñada en el estadio Mansiche de Trujillo, donde Sporting Cristal se proclamó campeón de la Copa de la Liga 2026 tras superar a Alianza Atlético. Los dirigidos por Roberto Mosquera tuvieron que batallar más de lo esperado para encontrar el camino hacia el triunfo, en un encuentro que se mantuvo sin goles durante los 90 minutos reglamentarios. La tensión se trasladó entonces al tiempo suplementario, donde los rimenses consiguieron inclinar la balanza a su favor.

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