La celebración celeste tuvo su noche soñada en el estadio Mansiche de Trujillo, donde Sporting Cristal se proclamó campeón de la Copa de la Liga 2026 tras superar a Alianza Atlético. Los dirigidos por Roberto Mosquera tuvieron que batallar más de lo esperado para encontrar el camino hacia el triunfo, en un encuentro que se mantuvo sin goles durante los 90 minutos reglamentarios. La tensión se trasladó entonces al tiempo suplementario, donde los rimenses consiguieron inclinar la balanza a su favor.

Cuando el cansancio comenzaba a hacerse sentir, Rafael Lutiger apareció a los 94 minutos para romper la igualdad y encaminar la conquista del título. Más adelante, en la parte final de la prórroga, Santiago González volvió a celebrar para sellar el 2-0 definitivo. Así, Sporting Cristal levantó el trofeo y consiguió una importante inyección anímica de cara a la última jornada del Torneo Clausura.

Estos son los premios que ganó Sporting Cristal al ser campeón en la Copa de la Liga 2026

La consagración de Sporting Cristal en la Copa de la Liga 2026 no solo quedó marcada por el trofeo levantado en Trujillo, sino también por los beneficios que acompañaron la conquista. El conjunto celeste aseguró un premio económico de US$200.000, una recompensa que reconoce su destacada campaña y pone un atractivo adicional a la celebración de sus jugadores e hinchas.

Pero las recompensas no terminaron allí. Los rimenses sumaron dos puntos adicionales para la tabla acumulada de la Liga 1 2027 y consiguieron su clasificación a la Recopa Peruana 2027. En esta nueva competencia tendrán como rival al equipo que se corone campeón de la Liga 1 2026, por lo que el título también les abrió la puerta a un próximo desafío deportivo.

¿Qué viene a ser la clasificación a la Recopa Peruana? Aquí te explicamos los detalles

La conquista de la Copa de la Liga 2026 también le abrió a Sporting Cristal las puertas de un nuevo desafío: la Recopa Peruana. El conjunto bajopontino disputará este certamen frente al campeón de la Liga 1 2026, en un enfrentamiento proyectado para el inicio del próximo año. De esta manera, los celestes tendrán una nueva oportunidad de buscar un título y ampliar sus celebraciones.

La competencia reunirá a los ganadores de dos torneos del fútbol peruano, aunque todavía falta conocer al segundo protagonista de esta definición. Sporting Cristal ya tiene asegurada su participación, mientras que el otro cupo dependerá del desenlace de la Liga 1 2026. Por el momento, no se ha precisado qué ocurrirá si el equipo cervecero también consigue coronarse en dicho campeonato.

Roberto Mosquera dejó claro que el equipo todavía tiene el partido clave ante Cienciano

Tras la conquista del título, Roberto Mosquera hizo un balance de una campaña que, según reconoció, estuvo marcada por momentos buenos y otros complicados. El entrenador de 70 años destacó el recorrido del equipo por diferentes escenarios del país y recordó los desplazamientos que afrontaron durante la competencia. “Hemos ido a lugares insospechados y a mí me encanta este tipo de campeonatos”, afirmó, satisfecho con la experiencia vivida.

Al referirse a su futuro en Sporting Cristal, el estratega recordó que su vínculo contractual culmina a finales de este año y evitó adelantar una decisión sobre su continuidad. Mosquera prefirió concentrarse en el compromiso pendiente frente a Cienciano, considerado clave para cerrar la temporada. “Yo termino contrato a fin de año”, manifestó, antes de reconocer que el panorama también depende de otros resultados: “Ya dependemos de otros resultados, esa es la verdad, pero lo que hemos hecho es loable”.

Roberto Mosquera destacó la evolución que tuvo Sporting Cristal desde su llegada

Roberto Mosquera resaltó el crecimiento que experimentó Sporting Cristal desde su llegada al banquillo, hace cinco meses, y atribuyó la conquista de la Copa de la Liga 2026 al trabajo colectivo y la confianza del plantel. El estratega reconoció que alcanzar este resultado parecía poco probable al inicio de su gestión, pero destacó la respuesta de sus dirigidos. “Creo que hemos formado un buen equipo y los resultados son esos. Era impensado esto cuando llegamos hace cinco meses. El fútbol tiene estas cosas, por eso vivimos enamorados del fútbol”, expresó.

El entrenador también valoró el compromiso de sus futbolistas, quienes respaldaron su propuesta incluso cuando las críticas eran más fuertes. Mosquera aseguró que Sporting Cristal tiene la obligación de competir por el título en cualquier torneo que dispute y que esa mentalidad fue clave para levantar el trofeo. “Siempre creyeron en el proyecto, en los momentos más duros, cuando la crítica era ácida”, recordó, antes de remarcar: “La hinchada sabe que en cualquier torneo, así sea de bolitas, Cristal tiene que ganarlo”.