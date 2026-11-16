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Resumen

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Sporting Cristal es el nuevo campeón de la Copa de la LIga tras vencer a Alianza Atlético en Trujillo (Foto: @SCristal)
Sporting Cristal es el nuevo campeón de la Copa de la LIga tras vencer a Alianza Atlético en Trujillo (Foto: @SCristal)
Por Marco Quilca León

El gol de Rafael Lutiger no solo desató la celebración de Sporting Cristal en el Estadio Mansiche de Trujillo. También provocó un grito de euforia al otro lado de la frontera. Durante la final de la Copa Caliente, que terminó con victoria celeste por 2-0 sobre Alianza Atlético, una narración brasileña se robó las miradas en redes sociales por la intensidad con la que relató el tanto del defensor. Un festejo a puro portugués que convirtió una anotación peruana en un momento viral.

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