El gol de Rafael Lutiger no solo desató la celebración de Sporting Cristal en el Estadio Mansiche de Trujillo. También provocó un grito de euforia al otro lado de la frontera. Durante la final de la Copa Caliente, que terminó con victoria celeste por 2-0 sobre Alianza Atlético, una narración brasileña se robó las miradas en redes sociales por la intensidad con la que relató el tanto del defensor. Un festejo a puro portugués que convirtió una anotación peruana en un momento viral.

La transmisión estuvo a cargo de Gol Brasil TV, un canal de deportes de origen brasileño que emite principalmente a través de su espacio gratuito en YouTube, Canal GoLBrasil. Sus relatores acompañaron la definición del torneo con una pasión que no pasó inadvertida para los hinchas peruanos. Cuando Lutiger encontró el camino al gol, la emoción del narrador elevó la temperatura de una final que ya tenía a los celestes celebrando en el campo.

Pero ¿cómo llegó la final del fútbol peruano hasta una transmisión brasileña? Desde la Federación Peruana de Fútbol confirmaron a este Diario que enviaron la señal del encuentro a Gol Brasil TV. La intención fue ampliar el alcance de la definición y permitir que el partido pudiera ser visto en más países. Así, la consagración de Sporting Cristal encontró una ventana internacional y una narración que terminó dando la vuelta en las plataformas digitales.

Sporting Cristal campeón del Brasileirao, perdón de la Copa Caliente de la Liga. 🏆 Pd: Que narración extraordinaria. https://t.co/WJ3OHKxkPs — Jota de Acuario 🏺 (@JotaLopezbotel1) November 16, 2026

El escenario también acompañó la celebración. El Estadio Mansiche de Trujillo recibió la final de la Copa Caliente, donde el equipo rimense se impuso por 2-0 a Alianza Atlético y levantó el trofeo. Lutiger fue uno de los protagonistas de una noche especial para el conjunto celeste, que encontró en su defensor una de las imágenes más celebradas del encuentro. Esta vez, su gol tuvo un eco inesperado: además de la alegría en las tribunas, se escuchó con acento brasileño.

En tiempos en los que las transmisiones deportivas cruzan fronteras con apenas un clic, el fútbol peruano también encontró una forma de hacerse escuchar fuera del país. La narración de Gol Brasil TV puso el toque particular a la celebración celeste y recordó que un gol no necesita compartirse el mismo idioma para despertar la misma pasión. Lutiger marcó en Trujillo, pero su grito también se escuchó en Brasil.

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