Hernán Barcos puso fecha para conversar sobre su continuidad en Sporting Cristal. Foto: X/@JaxLatinMedia
Hernán Barcos puso fecha para conversar sobre su continuidad en Sporting Cristal. Foto: X/@JaxLatinMedia
Por Redacción EC

Sporting Cristal celebró la conquista de la Copa de la Liga 2026 luego de vencer 2-0 a Alianza Atlético de Sullana en la final disputada en el Estadio Mansiche de Trujillo. En medio de los festejos, Hernán Barcos fue consultado sobre su futuro en el equipo celeste y dejó abierta la posibilidad de continuar en la institución.

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