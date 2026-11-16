Sporting Cristal celebró la conquista de la Copa de la Liga 2026 luego de vencer 2-0 a Alianza Atlético de Sullana en la final disputada en el Estadio Mansiche de Trujillo. En medio de los festejos, Hernán Barcos fue consultado sobre su futuro en el equipo celeste y dejó abierta la posibilidad de continuar en la institución.

El delantero argentino evitó confirmar una renovación y explicó que las conversaciones sobre su continuidad se producirán una vez que termine el torneo. “Después que termine el torneo nos sentaremos y hablaremos a ver qué hacen”, respondió al ser consultado sobre si seguirá en Sporting Cristal.

¿Qué dijo Hernán Barcos sobre su renovación con Sporting Cristal?

Tras la consagración, el atacante destacó la importancia del campeonato y el esfuerzo realizado por el plantel durante la temporada. Sin embargo, cuando le preguntaron directamente si tenía pensado continuar en Sporting Cristal, señaló que primero esperará el cierre del torneo para conversar con la dirigencia.

“Después que termine el torneo nos sentaremos y hablaremos a ver qué hacen”, manifestó el ‘Pirata’.

Por ahora, el futbolista no confirmó si extenderá su vínculo con el club ni si continuará vistiendo la camiseta celeste en la próxima temporada.

“AL HINCHA DE CRISTAL, QUE CONTINÚE CONFIANDO EN NOSOTROS. DESPUÉS NOS SENTAREMOS A VER QUÉ HACER -posible renovación-“ Hernán Barcos, jugador Sporting Cristal 📺 Declaraciones completas en nuestro canal de YouTube: https://t.co/cPRrUrRNWC https://t.co/SG8fLdb14g — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) November 16, 2026

Más allá de la consulta sobre su futuro, Barcos expresó su alegría por conseguir la Copa de la Liga 2026 y valoró el rendimiento de Alianza Atlético, rival al que Sporting Cristal derrotó en la final.

“Feliz de poder conseguir un título, importante, era lo que veníamos a buscar, sabíamos que no iba a ser fácil. La verdad que tuvimos un gran rival al frente, hicieron un gran torneo. Pero bueno, por suerte nos pudimos llevar a Copa”, señaló.

El análisis de Barcos sobre la final ante Alianza Atlético

El atacante reconoció que Alianza Atlético tuvo un buen desempeño durante el primer tiempo y que Sporting Cristal debió acomodarse para encontrar mejores respuestas en el partido.

“Creo que ellos hicieron un gran partido. Los primeros 45 fue casi todo de ellos. Y después de un tiempo nos acomodamos un poco”, comentó.

Asimismo, destacó el ingreso de Yoshimar Yotún, a quien consideró una pieza importante para el funcionamiento del equipo, y felicitó tanto a sus compañeros más experimentados como a los jóvenes que contribuyeron durante el torneo.

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