Trujillo se pintó de celeste la tarde-noche del domingo. El Estadio Mansiche lució repleto de hinchas de Sporting Cristal que llegaron no solo desde la capital liberteña, sino también desde otras ciudades del norte del país, de Lima, e incluso de departamentos de la selva. Banderas, camisetas y cánticos convirtieron el estadio en una casa rimense lejos de Lima, en una final que se jugó con los nervios de punta durante los noventa minutos reglamentarios, sin que nadie encontrara la llave del arco rival.

Alianza Atlético tuvo la primera gran oportunidad: un penal a los 38 minutos que Ariel Muñoz mandó desviado ante el alivio de la tribuna celeste. Poco después, los sullaneros gritaron un gol que el VAR anuló por una falta previa contra Leandro Sosa. Cristal, dueño de las ocasiones más claras, se estrellaba una y otra vez contra su propia falta de puntería en los últimos metros, mientras el reloj empujaba la definición hacia el tiempo suplementario.

La prórroga, ya con Yoshimar Yotún en el campo y como dueño de la conducción del cuadro rimense, trajo el desahogo que el tiempo reglamentario le había negado al equipo de Roberto Mosquera. Apenas iniciado el alargue, el defensor Rafael Lutiger, quien ingresó en la recta final del tiempo regular, apareció donde nadie lo esperaba y abrió el marcador para desatar la primera explosión en las graderías.

Alianza Atlético, obligado a arriesgar, adelantó sus líneas y dejó espacios que el argentino Santiago González aprovechó en el segundo tiempo extra. Su remate firme desde el corazón del área selló el 2-0 y la fiesta celeste en el norte.

Con el pitazo final, Cristal se convirtió en el primer campeón de la Copa Caliente de la Liga, un torneo nuevo que reunió a 34 clubes de la Liga 1 y la Liga 2. Además del trofeo, el título le deja 200.000 dólares, dos puntos de bonificación en la tabla acumulada del 2027 y un lugar en la Recopa Peruana. Para Alianza Atlético quedaron el punto del subcampeonato y el recuerdo de un penal que pudo cambiarlo todo.

Pero no hay mucho tiempo para celebrar. El próximo domingo, Sporting Cristal recibe a Cienciano en el estadio Alberto Gallardo en la última fecha del Torneo Clausura. Los celestes están obligados a ganar y, además, a esperar un resultado favorable en el duelo entre Sport Huancayo y Universitario. Solo así podrán quedarse con el Clausura y acceder a las semifinales en busca del título nacional.