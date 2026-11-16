Con cánticos y junto al hincha: así celebró Sporting Cristal el título de la Copa de la Liga 2026. (Foto: Club Sporting Cristal)
Con cánticos y junto al hincha: así celebró Sporting Cristal el título de la Copa de la Liga 2026. (Foto: Club Sporting Cristal)
Por Redacción EC

Sporting Cristal celebró a lo grande el título de la Copa Caliente de la Liga 2026, tras imponerse 2-0 sobre Alianza Atlético en la final disputada en el estadio Mansiche de Trujillo. El cuadro celeste sumó un nuevo trofeo en su palmarés y lo festejó junto al hincha que llenó el coloso norteño el último domingo.

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