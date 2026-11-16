Sporting Cristal celebró a lo grande el título de la Copa Caliente de la Liga 2026, tras imponerse 2-0 sobre Alianza Atlético en la final disputada en el estadio Mansiche de Trujillo. El cuadro celeste sumó un nuevo trofeo en su palmarés y lo festejó junto al hincha que llenó el coloso norteño el último domingo.
Tras escuchar el pitazo final, los jugadores corrieron a abrazarse por lo que habían conseguido. Muestras de cariño, felicitaciones y más inundaron el campo de juego, donde la alegría se pintó de celeste e intensificó la locura en las tribunas.
Posteriormente, hubo un momento en el que los futbolistas se acercaron a los hinchas para compartir el festejo. A ritmo de cánticos que identifican al club y a su historia, saltaron y cantaron juntos por varios minutos. La escena quedó grabada por las cámaras y fue un instante significativo para todos los celestes.
“Para mí es muy grato porque es el amor de mi vida. Jugar desde los 12 años, me enseñaron a ganar todo, ser buena persona y creo que esto es el esfuerzo de los jugadores que creyeron en una idea que tuvimos”, expresó Roberto Mosquera sobre el título conseguido.
De esa manera, Cristal celebró a su manera un nuevo título y ahora se enfoca en el final del Torneo Clausura. Los rimenses están obligados a vencer a Cienciano y esperar que Sport Huancayo no le gane a Universitario para coronarse en este certamen.
SOBRE EL AUTOR
La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más