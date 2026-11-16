Sporting Cristal celebró a lo grande el título de la Copa Caliente de la Liga 2026, tras imponerse 2-0 sobre Alianza Atlético en la final disputada en el estadio Mansiche de Trujillo. El cuadro celeste sumó un nuevo trofeo en su palmarés y lo festejó junto al hincha que llenó el coloso norteño el último domingo.

Tras escuchar el pitazo final, los jugadores corrieron a abrazarse por lo que habían conseguido. Muestras de cariño, felicitaciones y más inundaron el campo de juego, donde la alegría se pintó de celeste e intensificó la locura en las tribunas.

Posteriormente, hubo un momento en el que los futbolistas se acercaron a los hinchas para compartir el festejo. A ritmo de cánticos que identifican al club y a su historia, saltaron y cantaron juntos por varios minutos. La escena quedó grabada por las cámaras y fue un instante significativo para todos los celestes.

“Para mí es muy grato porque es el amor de mi vida. Jugar desde los 12 años, me enseñaron a ganar todo, ser buena persona y creo que esto es el esfuerzo de los jugadores que creyeron en una idea que tuvimos”, expresó Roberto Mosquera sobre el título conseguido.

De esa manera, Cristal celebró a su manera un nuevo título y ahora se enfoca en el final del Torneo Clausura. Los rimenses están obligados a vencer a Cienciano y esperar que Sport Huancayo no le gane a Universitario para coronarse en este certamen.

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