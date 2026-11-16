Por Redacción EC

La Copa Perú 2026 empieza a acercarse a uno de los momentos más emocionantes de su calendario. La carrera por el título y el esperado ascenso entra en una fase en la que cualquier descuido puede significar el final de la ilusión. Después de una intensa ronda de octavos de final, ocho clubes consiguieron mantenerse en competencia y ahora tienen un nuevo desafío por delante: superar los cuartos de final para instalarse entre los cuatro mejores del tradicional certamen. La principal novedad es la ausencia de Domingo Dianderas, que no pudo sostener su camino en el campeonato tras caer frente a Bella Esperanza de Cañete.

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