La Copa Perú 2026 empieza a acercarse a uno de los momentos más emocionantes de su calendario. La carrera por el título y el esperado ascenso entra en una fase en la que cualquier descuido puede significar el final de la ilusión. Después de una intensa ronda de octavos de final, ocho clubes consiguieron mantenerse en competencia y ahora tienen un nuevo desafío por delante: superar los cuartos de final para instalarse entre los cuatro mejores del tradicional certamen. La principal novedad es la ausencia de Domingo Dianderas, que no pudo sostener su camino en el campeonato tras caer frente a Bella Esperanza de Cañete.

Domingo Dianderas quedó fuera y Bella Esperanza buscará seguir sorprendiendo

La eliminación del conjunto de Domingo Dianderas abrió paso a Bella Esperanza, que tendrá otra oportunidad para demostrar que está en condiciones de pelear por los primeros lugares. Su siguiente rival será ADA Cajabamba, representante de Cajamarca, en un enfrentamiento que reunirá a dos equipos con aspiraciones de prolongar su participación en el torneo. Para los cañetanos, el objetivo será aprovechar el impulso conseguido en la ronda anterior; mientras que el cuadro cajamarquino intentará imponer su juego para evitar una despedida prematura.

Otro de los partidos que concentrará la atención será el protagonizado por Unión Minas de Pamputa y Atlético Nacional de Iquitos. El elenco apurimeño tendrá enfrente a un adversario que llega desde Loreto con la intención de defender los colores de su región y dar un nuevo paso en la competición. Ambos saben que una victoria puede cambiar el rumbo de su temporada y acercarlos a la posibilidad de disputar las instancias finales.

Así quedaron las cuatro llaves de los cuartos de final

La programación también presenta un duelo entre Viargoca FC y Leones de Anccaca. El representante de Arequipa deberá superar al conjunto puneño si pretende continuar con vida en la Etapa Nacional. Ninguno tiene asegurado el camino hacia las semifinales, por lo que el encuentro aparece como una prueba determinante para dos clubes que buscan convertir su participación en una campaña memorable.

La última llave tendrá como protagonistas a Sport Machete y Sociedad Tiro 28. El equipo de Huancavelica se medirá ante el representante de Pasco en un compromiso donde ambos buscarán hacerse fuertes para conseguir el boleto a la siguiente ronda. Con cuatro enfrentamientos definidos, la Copa Perú ya conoce el camino que deberán recorrer sus aspirantes para acercarse al objetivo principal.

¿Dónde y cuándo se jugarán los partidos de la Copa Perú 2026?

A diferencia de los octavos de final, esta etapa no tendrá partidos de ida y vuelta. Los ocho clasificados deberán resolver su futuro en un solo encuentro, sin la posibilidad de disputar una revancha para corregir un resultado adverso. Todos los compromisos tendrán como escenario el estadio Hugo Sotil Yerén, situado en el distrito de Villa El Salvador, en Lima, donde se concentrará la atención de los seguidores del fútbol de ascenso.

La actividad comenzará el viernes 20 de noviembre con dos compromisos. Viargoca FC y Leones de Anccaca serán los encargados de abrir la jornada a las 12:00 p. m., mientras que ADA Cajabamba y Bella Esperanza saltarán al campo desde las 3:00 p. m. Estos encuentros permitirán conocer a los primeros dos clubes que asegurarán su presencia en las semifinales del campeonato.

Programación completa de los cuartos de final

La segunda fecha se desarrollará el domingo 22 de noviembre y también contará con dos partidos. Unión Minas de Pamputa se enfrentará a Atlético Nacional de Iquitos desde las 12:00 p. m., mientras que Sport Machete y Sociedad Tiro 28 protagonizarán el último enfrentamiento de esta instancia a partir de las 3:00 p. m. Al finalizar ambos compromisos, quedará completado el grupo de semifinalistas de la edición 2026.

De esta manera, los ocho clubes afrontarán una instancia decisiva en la que no habrá espacio para especular demasiado: ganar significará mantenerse en carrera y perder supondrá despedirse del sueño. La expectativa está puesta en conocer qué representantes regionales conseguirán superar este nuevo obstáculo y acercarse a la consagración en la Copa Perú, un torneo que cada temporada ofrece oportunidades para que equipos de distintas partes del país busquen hacerse un lugar en el fútbol nacional.