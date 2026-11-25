Un joven maquinista de 26 años se recuperó de una hemorragia cerebral tras ser sometido a una compleja intervención quirúrgica en el hospital Guillermo Almenara de Essalud, en Lima. El paciente fue trasladado de emergencia desde Trujillo.

Lo que parecía una molestia terminó siendo una emergencia: los médicos detectaron una hemorragia cerebral provocada por una malformación de nacimiento.

Debido a la gravedad de su estado, fue trasladado de emergencia desde Trujillo a Lima para recibir atención especializada. El paciente recibió el alta médica tres días después de la operación, sin presentar secuelas neurológicas.

Debido a la gravedad de su estado, fue trasladado de emergencia desde Trujillo a Lima. Foto: Essalud

Un equipo de neurocirujanos realizó una compleja intervención para corregir la conexión anormal de los vasos sanguíneos y controlar el sangrado. Gracias al tratamiento, Willy evolucionó favorablemente, no presentó secuelas neurológicas.

Se conoció que el joven ya se encuentra nuevamente en casa junto a su esposa y sus tres hijas, luego de recibir el alta médica.

El diagnóstico fue una fístula arteriovenosa cerebral, una alteración en la que una arteria se conecta directamente con una vena, sin pasar por los pequeños vasos sanguíneos que regulan normalmente la circulación. Esta conexión puede generar una presión excesiva y provocar la ruptura de los vasos, ocasionando una hemorragia cerebral.

El Dr. Walter Durán, neurocirujano responsable de la atención, explicó que el paciente necesitaba un tratamiento de alta complejidad para corregir esta alteración y evitar mayores daños en el cerebro. La intervención permitió controlar la lesión y preservar sus funciones neurológicas.

Reconocer señales de alarma

Las malformaciones vasculares cerebrales pueden permanecer sin manifestar síntomas durante años, indica Essalud.

En algunos casos, se descubren cuando producen una hemorragia. Por eso, es importante prestar atención a un dolor de cabeza repentino, muy intenso y diferente a los habituales, especialmente si está acompañado de vómitos, convulsiones, pérdida de fuerza, problemas de visión o dificultad para hablar.

Ante estas señales, se debe acudir inmediatamente a un servicio de emergencia y evitar la automedicación.

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