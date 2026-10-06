La presidenta ejecutiva de EsSalud, Zulema Tomas, expuso ante Comisión de Trabajo y Seguridad Social medidas de prevención sanitaria y propuestas normativas orientadas a fortalecer la capacidad de respuesta del seguro social.
La presidenta ejecutiva de EsSalud, Zulema Tomas, expuso ante Comisión de Trabajo y Seguridad Social medidas de prevención sanitaria y propuestas normativas orientadas a fortalecer la capacidad de respuesta del seguro social.
Por Redacción EC

Con el objetivo de proteger la salud de la población asegurada y garantizar la operatividad continua de sus servicios médicos ante el evento climático del fenómeno El Niño (FEN 2026–2027), el Seguro Social de Salud (EsSalud) viene ejecutando un plan integral de respuesta que abarca 227 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) distribuidas en 30 redes asistenciales en todo el país.

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