Con el objetivo de proteger la salud de la población asegurada y garantizar la operatividad continua de sus servicios médicos ante el evento climático del fenómeno El Niño (FEN 2026–2027), el Seguro Social de Salud (EsSalud) viene ejecutando un plan integral de respuesta que abarca 227 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) distribuidas en 30 redes asistenciales en todo el país.

Dentro de esta estrategia, se ha priorizado las acciones en la Macrored Norte, la cual concentra el 34.8% del total, es decir, 79 establecimientos priorizados en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad.

Durante su presentación ante la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso, la presidenta ejecutiva de EsSalud, Zulema Tomas Gonzales, advirtió sobre el riesgo de incremento de enfermedades asociadas a las lluvias, como dengue, leptospirosis y sarampión.

“Si las lluvias se intensifican, se incrementa el riesgo de enfermedades que afectan principalmente a niños, gestantes y adultos mayores. Por ello es fundamental fortalecer la vacunación y las acciones de prevención”, señaló.

Impulso a proyectos de ley para sostenibilidad financiera

En el marco de la estrategia de fortalecimiento financiero y sostenibilidad de la institución, la titular de EsSalud planteó recuperar las deudas pendientes mediante saldos de balance, una medida normativa que permitiría un impacto potencial favorable para la institución estimado en S/ 1999 millones.

Asimismo, propuso eliminar de manera temporal la comisión que cobra la SUNAT por la recaudación de aportes, lo que permitiría incorporar aproximadamente S/ 160 millones a los recursos de EsSalud.

Además, planteó habilitar mecanismos para facilitar el pago de aportaciones pendientes de entidades públicas.

“Estas medidas buscan recuperar recursos para fortalecer la atención de los asegurados y mejorar la disponibilidad de medicamentos, infraestructura y equipamiento en los establecimientos de salud”, indicó Tomas Gonzales.