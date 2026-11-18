Dolor de cabeza, mareos, cansancio y dificultad para concentrarse pueden ser señales de que el organismo necesita recuperar líquidos. Ante el incremento de las temperaturas, el Seguro Social de Salud (EsSalud) advierte sobre los riesgos de la deshidratación y brinda recomendaciones para prevenir el golpe de calor, una emergencia médica que puede poner en peligro la vida si no se atiende oportunamente.

Durante los días de altas temperaturas, el organismo pierde más líquidos a través del sudor para regular su temperatura. Cuando estas pérdidas no se reponen adecuadamente, pueden aparecer molestias que afectan el rendimiento físico y mental, incluso durante actividades cotidianas como trabajar, estudiar o caminar.

El licenciado Edinson Sánchez, nutricionista del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren de EsSalud, explicó que mantener una hidratación adecuada es fundamental para el buen funcionamiento del organismo, especialmente cuando se realizan actividades físicas o existe una exposición prolongada al calor.

El especialista recomendó consumir agua de manera regular durante el día, tomando como referencia una ingesta aproximada de dos a dos litros y medio de líquidos, aunque las necesidades pueden variar según la edad, el estado de salud y la actividad física.

“No debemos esperar a sentir sed para tomar agua, porque la sed ya es una señal tardía de deshidratación. Lo recomendable es consumir entre seis y ocho vasos de agua pura al día, distribuidos en pequeños sorbos desde la mañana, e incrementar esta cantidad si realizamos actividad física o estamos expuestos al sol”, precisó el nutricionista.

Frutas que ayudan a mantenerte hidratado

El agua es la principal aliada para mantener una buena hidratación, pero algunas frutas también contribuyen a reponer líquidos durante los días de intenso calor.

El nutricionista destacó que la sandía, el melón, las fresas, la papaya, la naranja y la mandarina contienen una importante proporción de agua y aportan vitaminas y minerales como potasio y magnesio.

Asimismo, recomendó incorporar estas frutas a la alimentación diaria y optar por bebidas sin azúcar añadida, como infusiones, chicha morada, limonada, emoliente o refrescos naturales de frutas.

En contraste, aconsejó limitar el consumo de gaseosas y otras bebidas con alto contenido de azúcar, así como evitar el alcohol, especialmente durante la exposición a temperaturas elevadas.

Un golpe de calor puede poner en riesgo la vida

La doctora María Salazar, médica emergencista del Servicio de Transporte Asistido de Emergencia (STAE) de EsSalud, advirtió que la exposición a temperaturas elevadas puede desencadenar un golpe de calor, una emergencia que ocurre cuando el organismo no logra regular adecuadamente su temperatura.

Entre las principales señales de alerta se encuentran la temperatura corporal muy elevada, el dolor de cabeza intenso, las náuseas, los vómitos y, especialmente, la confusión o desorientación.

En los casos más graves, la persona puede presentar convulsiones o pérdida del conocimiento, por lo que requiere asistencia médica inmediata.

Ante la sospecha de un golpe de calor, la especialista recomendó solicitar atención de emergencia, trasladar a la persona a un lugar fresco o con sombra, retirar el exceso de ropa e iniciar medidas para enfriar su cuerpo, como aplicar agua fresca y favorecer la ventilación.

Si la persona presenta alteración del estado de conciencia, no se le deben ofrecer líquidos por vía oral debido al riesgo de atragantamiento.

Siete recomendaciones para protegerse de las altas temperaturas

Para reducir el riesgo de deshidratación y enfermedades relacionadas con el calor, los especialistas de EsSalud recomiendan:

Bebe agua regularmente. Mantente hidratado durante el día, especialmente si realizas actividad física o trabajas al aire libre.

Evita la exposición al sol intenso. Reduce las actividades al aire libre entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m., cuando las condiciones de calor pueden ser más exigentes.

Utiliza ropa fresca. Prefiere prendas ligeras, holgadas, de colores claros y materiales transpirables.

Protege tu piel. Usa sombreros de ala ancha, lentes con protección UV y bloqueador solar, que debe reaplicarse según las indicaciones del producto.

Consume frutas frescas. Incorpora alimentos ricos en agua, como sandía, melón, naranja y fresas.

Busca ambientes frescos. Mantén los espacios ventilados y realiza pausas en lugares con sombra, especialmente durante actividades al aire libre.

Reconoce las señales de alerta. Si presentas mareos, debilidad, dolor de cabeza o malestar asociado al calor, suspende la actividad y busca un lugar fresco. Si los síntomas son intensos o persisten, solicita atención médica.

Sectores vulnerables

Estas medidas son especialmente importantes para los adultos mayores, niños pequeños, personas con enfermedades crónicas y trabajadores expuestos al sol, quienes pueden ser más vulnerables a las altas temperaturas.

Finalmente, EsSalud recuerda que mantener una hidratación adecuada, evitar la exposición prolongada al calor y reconocer oportunamente las señales de alerta son medidas fundamentales para prevenir complicaciones.

Ante la sospecha de un golpe de calor, buscar atención médica de emergencia y comenzar a enfriar a la persona sin demora puede salvarle la vida.