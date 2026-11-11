EsSalud logra recuperar la salud de agente pastoral tras compleja cirugía.
EsSalud logra recuperar la salud de agente pastoral tras compleja cirugía.
Por Redacción EC

María Elena Montañez Mendoza, de 59 años, quien ha dedicado gran parte de su vida a enseñar catequesis y acompañar a familias de Pachacútec, en Ventanilla, logró superar una grave complicación digestiva gracias a una compleja cirugía realizada por especialistas del Hospital Luis Negreiros Vega del Seguro Social de Salud (EsSalud). Ella actualmente se recupera en casa.

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