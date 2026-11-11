María Elena Montañez Mendoza, de 59 años, quien ha dedicado gran parte de su vida a enseñar catequesis y acompañar a familias de Pachacútec, en Ventanilla, logró superar una grave complicación digestiva gracias a una compleja cirugía realizada por especialistas del Hospital Luis Negreiros Vega del Seguro Social de Salud (EsSalud). Ella actualmente se recupera en casa.

Todo comenzó cuando María Elena acudió al hospital por cálculos en la vesícula. Durante la evaluación médica, los especialistas descubrieron una complicación poco frecuente: los cálculos habían provocado una lesión que generó una comunicación anormal entre la vesícula y el duodeno, la primera parte del intestino delgado. Esta condición, conocida como síndrome de Mirizzi tipo V con fístula colecistoduodenal, comprometía su salud y requería una intervención quirúrgica especializada.

Seis horas de cirugía para recuperar su salud

Debido a la complejidad del caso, el equipo médico determinó que María Elena necesitaba una segunda intervención quirúrgica, que estuvo a cargo del doctor Jean Izquierdo, cirujano digestivo especializado en laparoscopia avanzada y cirugía de emergencia, junto con un equipo multidisciplinario del Hospital Negreiros.

La operación duró aproximadamente seis horas. Los especialistas iniciaron el procedimiento mediante laparoscopia, una técnica que permite observar el interior del abdomen a través de pequeñas incisiones y una cámara. Sin embargo, debido a la complejidad de la lesión, fue necesario continuar con una cirugía abierta.

Durante la intervención, los médicos realizaron una derivación de las vías biliares hacia el intestino y repararon la comunicación anormal entre la vesícula y el duodeno, con el objetivo de restablecer el funcionamiento del sistema digestivo.

Tras la operación, María Elena permaneció ocho días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde recibió vigilancia médica permanente, cuidados de enfermería y soporte nutricional.

Gracias a su evolución favorable, posteriormente fue trasladada al área de hospitalización. Luego de completar los controles médicos correspondientes, recibió el alta y regresó a su hogar en el Callao, donde continúa recuperándose y siguiendo las recomendaciones de sus médicos y nutricionistas.

Su mayor deseo: volver a servir a los demás

Para María Elena, recuperar su salud significa mucho más que superar una enfermedad. Su mayor ilusión es regresar a Pachacútec, donde durante años ha compartido su fe, enseñado catequesis y acompañado espiritualmente a familias que atraviesan momentos difíciles.

“Estoy siguiendo mi dieta paso a paso para que mi estómago se recupere por completo y pueda volver a cumplir la misión que el Señor me encomienda”, expresó emocionada.

En estos días marcados por la visita del papa León XIV al Perú, la historia de María Elena refleja cómo la fe y la vocación de servicio pueden convertirse en una fuente de esperanza para quienes enfrentan momentos difíciles.

Este caso refleja el trabajo coordinado de los especialistas del hospital Negreiros para atender complicaciones digestivas de alta complejidad, brindando a los pacientes la oportunidad de recuperar su salud y continuar con sus proyectos de vida.