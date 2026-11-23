Respirar, caminar o realizar actividades cotidianas sin agotarse puede convertirse en un desafío para las personas que padecen enfermedades cardíacas severas. Para ayudar a recuperar estas capacidades, el Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren de EsSalud realizó la jornada médica “TAVI-tón”, en la que adultos mayores recibieron el implante de una nueva válvula cardíaca mediante un procedimiento que evita abrir el tórax y está especialmente indicado para pacientes que no pueden afrontar una cirugía convencional por su condición de salud.

La intervención está dirigida a personas con estenosis aórtica severa, una enfermedad que ocurre cuando la válvula que permite el paso de la sangre desde el corazón hacia el resto del cuerpo se estrecha y pierde su capacidad de abrirse adecuadamente.

Esto obliga al corazón a realizar un mayor esfuerzo para bombear sangre y puede causar cansancio, dificultad para respirar, mareos e incluso desmayos, afectando la autonomía y calidad de vida de los pacientes.

Para tratar esta enfermedad, los especialistas emplearon la técnica TAVI (Implantación de Válvula Aórtica Transcatéter), que permite colocar una nueva válvula sin necesidad de realizar una cirugía a tórax abierto.

El procedimiento consiste en introducir un pequeño tubo flexible, llamado catéter, a través de una arteria de la pierna, que es guiado hasta el corazón para instalar la nueva válvula y restablecer el flujo de sangre.

El doctor Marco López, cardiólogo intervencionista del Hospital Sabogal, explicó que esta alternativa permite atender a pacientes que, por su edad o condición médica, presentan alto riesgo ante una cirugía convencional.

“Es un procedimiento mínimamente invasivo que evita la cirugía a tórax abierto y requiere un importante despliegue médico y logístico. Cada intervención dura aproximadamente una hora y media, se realiza con anestesia local y, si el paciente evoluciona favorablemente, puede permanecer alrededor de dos días en la Unidad Coronaria”, detalló.

Regresan a realizar sus actividades

A sus 78 años, Guillerma Romero Pantoja había visto cómo su enfermedad cardíaca limitaba progresivamente sus actividades cotidianas. Caminar y desenvolverse con normalidad se habían convertido en esfuerzos que afectaban su calidad de vida. Tras recibir el implante de la válvula cardíaca, comenzó a recuperar progresivamente su capacidad para desplazarse y compartir momentos con su familia en Puente Piedra.

También está el caso de Claudio Laureano Morales García, de 80 años, quien padecía fatiga intensa y dificultad para respirar incluso al realizar esfuerzos mínimos. Esta condición restringía sus actividades diarias. Luego de la intervención, presentó una evolución favorable que le permitió retomar progresivamente sus actividades habituales.

La jornada reunió a especialistas en Cardiología Intervencionista, Anestesiología, profesionales de Enfermería y personal técnico de la Red Prestacional Sabogal, quienes trabajaron de manera coordinada para realizar estas intervenciones de alta complejidad y brindar atención especializada a asegurados que necesitan alternativas de tratamiento por su condición de salud.