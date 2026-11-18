La presidenta ejecutiva del Seguro Social de Salud (EsSalud), Zulema Tomas Gonzáles, señaló que, durante los dos primeros meses de gestión, el nivel de abastecimiento de medicamentos se incrementó del 44% al 70%, se concretó el destrabe de 37 ambulancias que permanecieron paralizadas durante casi dos años y se reforzaron las jornadas médicas y quirúrgicas para atender la demanda acumulada en distintas regiones.

Asimismo, anunció que en la primera semana de diciembre comenzará la entrega de 4000 computadoras para fortalecer los servicios de salud y avanzar hacia la interconexión de las historias clínicas. A estas medidas se suman los avances del proyecto Torre Trecca, la recuperación de equipos de diagnóstico y una propuesta de reorganización administrativa para priorizar la atención de los pacientes.

“Encontramos un desabastecimiento de medicamentos y en dos meses hemos llegado al 70%, hemos reducido el embalse de atenciones, hemos entregado ambulancias y vamos a distribuir 4000 computadoras. Tenemos gente comprometida porque esa es nuestra vocación de servicio”, enfatizó Tomas Gonzáles.

EsSalud anuncia nuevas compras para el 2027

Uno de los principales desafíos de la institución es mejorar el suministro de medicamentos. Como siguiente medida, EsSalud prepara una licitación centralizada de aproximadamente 400 medicamentos para el 2027, con el propósito de fortalecer la planificación de las adquisiciones, mejorar la disponibilidad de productos farmacéuticos y promover procesos de compra transparentes.

La institución busca que estas acciones se traduzcan progresivamente en una mayor continuidad de los tratamientos y menos dificultades para los asegurados que requieren medicamentos de manera permanente.

Más cirugías y atención especializada en regiones

Tomas Gonzáles también destacó el fortalecimiento de las jornadas quirúrgicas extraordinarias durante fines de semana y horarios nocturnos, con el objetivo de aprovechar la capacidad de los establecimientos y atender a pacientes que permanecen en listas de espera.

Como parte de esta estrategia, el Policlínico Grau realizó cerca de 180 cirugías de cataratas, mientras que las redes asistenciales de Lambayeque y Arequipa vienen desarrollando intervenciones similares.

En paralelo, Hospital Perú amplió sus operativos de atención especializada en distintas regiones. Según el balance institucional, se registraron más de 10 000 atenciones en Loreto y El Porvenir, en Trujillo; cerca de 9000 en Lambayeque y 7000 en Piura.

La titular de EsSalud anunció que las próximas intervenciones se desarrollarán en Cusco, Puno y Madre de Dios, con especialistas en cardiología, oftalmología, otorrinolaringología y endocrinología, entre otras especialidades. Estas acciones buscan reforzar temporalmente la oferta asistencial de las redes con mayor demanda y reducir progresivamente los tiempos de espera.

Torre Trecca: proyecto permitirá ampliar la consulta externa especializada

En materia de infraestructura, la titular de EsSalud informó sobre los avances del proyecto Torre Trecca, concebido para ampliar la oferta de consulta externa y beneficiar a más de 1.2 millones de asegurados.

De acuerdo con lo previsto, el complejo contará con cuatro tomógrafos, tres resonadores magnéticos, mamógrafos y servicios orientados a la prevención y detección de enfermedades, entre ellas el cáncer de colon, cuello uterino y próstata.

La propuesta también contempla agilizar las evaluaciones prequirúrgicas, con la meta de completarlas en una semana para facilitar la programación oportuna de intervenciones en los hospitales Rebagliati, Sabogal y Almenara.

En paralelo, EsSalud informó que logró reactivar en menos de dos semanas cuatro tomógrafos del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen y que continúa las gestiones para restablecer la operatividad de su resonador magnético.

En Piura, también se impulsa la implementación de un servicio propio de hemodiálisis con más de 14 camas, destinado a fortalecer la atención de pacientes con enfermedad renal.

Tomas anunció que su gestión logró destrabar 37 ambulancias que permanecieron paralizadas durante casi dos años, con el propósito de fortalecer los servicios de emergencia y traslado de pacientes en 25 regiones del país.

Las unidades cuentan con desfibriladores portátiles, camillas telescópicas y sistemas de radiocomunicación, equipamiento destinado a mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de urgencia. Esta medida forma parte de las acciones de recuperación de recursos asistenciales que buscan fortalecer la atención oportuna en las redes de EsSalud.

Reorganización administrativa para fortalecer los servicios de salud

En el ámbito institucional, la presidenta ejecutiva informó que se renovó la gestión de 14 de las 30 redes asistenciales y que se viene preparando una nueva estructura orgánica para eliminar duplicidades y optimizar los recursos.

La propuesta contempla reducir en más del 50% los cargos administrativos de la alta dirección, actualmente estimados en alrededor de 800 puestos, con el propósito de priorizar el fortalecimiento de los servicios asistenciales.

En materia financiera, EsSalud también mantiene mesas de trabajo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) para evaluar mecanismos de recuperación de los aportes pendientes de entidades públicas.

Según las cifras reportadas, la deuda total asciende a aproximadamente S/ 3800 millones, de los cuales cerca de S/ 2000 millones corresponden a gobiernos regionales y municipales.

Las coordinaciones buscan evaluar una transferencia directa e intangible de estos recursos para fortalecer la sostenibilidad financiera de la seguridad social.