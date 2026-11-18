Con el objetivo de brindar diagnósticos más oportunos, reducir los tiempos de espera y fortalecer la atención especializada, el Seguro Social de Salud (EsSalud) incorporó equipamiento médico valorizado en cerca de 3 millones a los establecimientos de la Red Prestacional Sabogal, lo que beneficiará a más de un millón de asegurados del Callao, Lima Norte y el norte chico.

Los nuevos equipos permitirán mejorar la atención en especialidades como cardiología, oftalmología, cirugía, rehabilitación y radiodiagnóstico. Entre los principales avances destacan la reducción proyectada de los tiempos de espera para estudios cardiológicos de 45 a 30 días y la incorporación de tecnología que permitirá ampliar la capacidad de atención quirúrgica.

La entrega se realizó en el marco del convenio de cooperación docente-asistencial entre EsSalud y la Universidad Norbert Wiener, durante una ceremonia desarrollada en el Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren.

El gerente general de EsSalud, Richard León Vargas, destacó que esta alianza permitirá fortalecer la capacidad resolutiva de los establecimientos y dotar al personal de salud de mejores herramientas para atender a los asegurados. “Esta alianza con el sector privado dota a nuestro personal de las herramientas idóneas para brindar una atención de calidad a los asegurados”, señaló.

Menos espera para diagnósticos y más capacidad quirúrgica

Uno de los principales beneficios se dará en el Servicio de Cardiología del Hospital Sabogal, que recibió tres equipos Holter para el monitoreo de la actividad cardíaca. Con esta incorporación se proyecta realizar aproximadamente 500 estudios mensuales y reducir los tiempos de espera de 45 a 30 días.

En Oftalmología, se incorporaron dos tomógrafos oftálmicos destinados al Hospital Sabogal y al Hospital II Lima Norte Callao Luis Negreiros Vega. En este último establecimiento, la nueva tecnología permitirá realizar evaluaciones especializadas a aproximadamente 300 pacientes mensuales, facilitando diagnósticos más oportunos.

La atención quirúrgica también será fortalecida con tres torres de cirugía laparoscópica y tres electrobisturís. Dos de las torres y los electrobisturís serán destinados al Hospital Sabogal, donde permitirán habilitar dos salas de operaciones, con una capacidad potencial de 240 cirugías. La tercera torre será asignada al Hospital Luis Negreiros Vega para fortalecer las intervenciones mínimamente invasivas.

Nuevos equipos para rehabilitación y procedimientos especializados

Los servicios de Medicina Física y Rehabilitación también recibieron equipamiento para mejorar las terapias de recuperación de los asegurados.

El Centro de Atención Primaria (CAP) Negreiros incorporó un tanque de hidroterapia de 12 compresoras, tres lámparas infrarrojas, un tanque de parafina, un calentador de baño María y cuatro equipos de electroterapia, que beneficiarán a 5857 asegurados.

Asimismo, el Hospital Luis Negreiros Vega recibió un tanque de hidroterapia de 24 compresoras y un equipo portátil de electroterapia, que contribuirán a fortalecer la atención de pacientes que requieren rehabilitación física.

En el Hospital Sabogal, el Servicio de Microbiología fue equipado con una autoclave vertical de 120 litros y una congeladora de 350 litros. También se incorporaron sistemas de aire acondicionado en el Área de Recuperación y el Servicio de Terapia del Dolor para mejorar las condiciones ambientales y de bioseguridad.

A ello se suma un equipo de rayos X rodable tipo arco en C para el Servicio de Radiodiagnóstico y Ecografía, que permitirá obtener imágenes en tiempo real y facilitar diversos procedimientos médicos.

Alianza permitirá optimizar recursos para la atención

La incorporación de los equipos también permitirá reducir progresivamente la dependencia del alquiler de tecnología médica, al integrar nuevos dispositivos al patrimonio institucional.

Según las proyecciones, esta medida podría generar un ahorro de S/ 375 964 mensuales, equivalente a más de S/ 4.5 millones anuales, recursos que podrán destinarse al fortalecimiento de los servicios asistenciales.

Con esta incorporación tecnológica, EsSalud busca mejorar la oportunidad de los diagnósticos, ampliar su capacidad de atención y brindar mejores condiciones de trabajo a los profesionales de salud de la Red Prestacional Sabogal, poniendo las necesidades de los asegurados en el centro de sus esfuerzos.