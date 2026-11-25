El médico infectólogo Juan Carlos Celis advirtió que el Perú enfrenta una epidemia de dengue que continuará agravándose durante los próximos meses, impulsada por las altas temperaturas y las condiciones asociadas al Fenómeno El Niño. Según el especialista, el incremento de contagios y fallecimientos todavía no alcanza su punto máximo y podría prolongarse hasta los primeros meses del 2027.

“La curva está empinándose, parece que será una ola bien grande y todas las regiones, a excepción de algunas del sur, están prendidas, sobre todo las del norte. La epidemia tiene para dos o tres meses de subir y subir”, aseveró Celis a El Comercio.

Juan Carlos Celis, médico infectólogo.

“Se trata de una epidemia de dengue asociado al Fenómeno El Niño. Está en su fase empinada y habrá dos o tres meses de aumento de casos”, agregó.

El especialista explicó que existen tres factores que favorecen la propagación de la enfermedad: las lluvias e inundaciones vinculadas al Fenómeno El Niño, el aumento de las temperaturas que facilita la expansión del mosquito transmisor y la circulación del serotipo 3 (DENV-3). Precisó que no se trata de una nueva cepa, sino de uno de los cuatro serotipos conocidos del dengue, que no había tenido una circulación importante en el país durante más de cinco años.

La advertencia ocurre en medio de un incremento de casos a nivel nacional. Hasta el 24 de noviembre, el Perú registraba 124.950 casos de dengue, de los cuales 86.183 eran confirmados y 38.767 probables. Asimismo, se reportaron 177 muertes, entre 119 confirmadas y 58 todavía en investigación. Más del 55% de los casos y fallecimientos se concentra en Lambayeque, La Libertad y Piura, según el analista de datos Juan Carbajal.

La presión sobre los hospitales también genera preocupación. De acuerdo con información del Ministerio de Salud al 24 de noviembre, Lambayeque y Áncash no registraban camas UCI disponibles, mientras que La Libertad contaba con apenas dos y Piura con cinco. El ministro de Salud, Luis Dyer, reconoció que la capacidad de cuidados intensivos está llegando a su límite, no solo por el dengue, sino también por neumonías y otras enfermedades. Ante esta situación, el sector evalúa recurrir a camas de EsSalud, las Fuerzas Armadas y establecimientos privados.