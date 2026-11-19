Más de 12,4 millones de peruanos (el 38% de la población del país) se encuentran en situación de pobreza energética, particularmente, en las regiones que no cuentan con conexión al gas natural, como las de la selva y la sierra centro-sur, donde la incidencia supera el 77%

Es el caso de Huancavelica (82,7%), Huánuco (82,4%), Loreto (79,9%) y Apurímac (77%), jurisdicciones que vienen reclamando el acceso a energéticos más económicos, como el gas natural de Camisea, para mejorar su bienestar y su calidad de vida.

Tal es uno de los resultados más saltantes del Índice Multidimensional de Pobreza Energética (IMPE Perú), herramienta que Promigas presenta por vez primera en nuestro país y que permite identificar las principales privaciones energéticas de la población peruana.

Importante, en ese sentido, es la distinción que realiza entre los hogares que cuentan con conexión a gas natural y los que no.

Se trata, manifestó Juan Manuel Rojas, presidente de la empresa de energía, de un “asunto no menor” porque “nos hemos dado cuenta de que los hogares que cuentan con conexión al gas natural tienen solamente un 3% de incidencia en pobreza energética”.

Esto, en contraposición a lo que acontece en los hogares sin conexión al gas natural, donde la incidencia es del 45,9%, es decir, quince veces mayor.

Las regiones de la selva y la sierra sur registran la mayor incidencia en pobreza energética.

“La conexión al gas natural facilita y reduce significativamente la pobreza energética en los hogares”, apuntó Rojas. Ocurre así en Lima (5,1%), Callao (6,3%) e Ica (10,8%), las tres regiones donde la masificación del gas natural ha logrado los mayores avances.

El acceso a la energía no es, sin embargo, el único indicador que analiza el IMPE. A diferencia de las herramientas tradicionales, incorpora tres dimensiones adicionales con información extraída de la última Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del Inei.

Uno es el equipamiento electrodoméstico y térmico, otro es la conectividad y el acceso a Internet en casa, y el tercero es el equipamiento territorial, el cual incluye el alumbrado público y el acceso a la energía en los colegios.

Sobre esta base, el IMPE ha identificado tres principales privaciones energéticas para las familias peruanas: la carencia de electrodomésticos, como lavadoras (71,3%) y refrigeradoras (42,5%); la escasa conectividad, principalmente, por falta de computadoras y tablets (62,1%); y la menor calidad de la energía que consumen (35,5%).

De allí la propuesta de Promigas de concentrar los esfuerzos públicos y privados para atacar estos tres frentes.

“Lo primero es mejorar la calidad de la energía porque hay hogares que sí tienen acceso, pero sufren por la frecuencia y duración de las interrupciones de energía. Si logramos que las empresas [de energía] mejoren la calidad de su servicio estaremos incidiendo de manera muy positiva en la reducción de la pobreza energética”, expresó Rojas.

¿Cómo se mide el IMPE Perú?

Para Carolina Trivelli, ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social del Perú, la presentación del IMPE es un aporte para resolver los desafíos del país porque contar con indicadores complementarios de pobreza es una necesidad obvia.

“Si nos quedamos solo con el Indicador de Pobreza Monetaria estamos viendo una realidad acotada”, expresó.

El Índice Multidimensional de Pobreza Energética (IMPE) Perú será actualizado todos los años por Promigas. Esto con el objetivo de aportar elementos para la orientación de políticas públicas que contribuyan al cierre de brechas en nuestro país, como ya ocurre en Colombia.