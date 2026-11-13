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El Perú fue ejemplo en la reducción de la pobreza. ¿Puede volver a serlo?

“El BCR proyecta un crecimiento de la probreza de 3,2% para 2026 y de 3% para 2027, golpeado por Fenómeno de El Niño”.

    Iván Hidalgo Romero
    Por

    Ingeniero economista y Doctor en Gobierno y Políticas Públicas

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    Resumen

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    “Hoy tenemos una pobreza similar a la de 2012. Llevamos más de una década sin avance neto”. (Ilustración: El Comercio | Giovanni Tazza)
    “Hoy tenemos una pobreza similar a la de 2012. Llevamos más de una década sin avance neto”. (Ilustración: El Comercio | Giovanni Tazza)

    En mayo, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) difundió que la pobreza monetaria bajó a 25,7% en 2025. Es una buena noticia, pero no debería tranquilizarnos: más de 8,8 millones de peruanos siguen siendo pobres y el indicador está 5,5 puntos por encima del nivel de 2019. Hoy tenemos una pobreza similar a la de 2012. Llevamos más de una década sin avance neto.

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