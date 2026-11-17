La inteligencia artificial (IA) está transformando nuestro estilo de vida y tiene un impacto significativo en la educación superior, donde está cambiando la manera en que enseñamos, aprendemos y evaluamos. Nos plantea una pregunta fundamental: ¿cómo aprovechar su potencial sin dejar de aprender ni de desarrollar nuestras capacidades humanas?

Como docentes, la IA nos desafía a repensar nuestras estrategias de enseñanza y evaluación. Como estudiantes, nos invita a utilizar estas herramientas para potenciar el aprendizaje y ejercitar el pensamiento crítico sin perder la creatividad ni la curiosidad.

Hoy, las herramientas de IA pueden automatizar tareas cotidianas en cuestión de segundos. Lejos de restar importancia a nuestras capacidades humanas, esta posibilidad hace que sean aún más necesarias. Necesitamos formular buenas preguntas, mantener la curiosidad por investigar, actuar con ética, identificar cuál es la información confiable y ejercer el pensamiento crítico antes de aceptar cualquier respuesta generada por una herramienta de IA.

El verdadero desafío no es evitar que los estudiantes utilicen la inteligencia artificial, sino enseñarles a utilizarla sin dejar de aprender y sin renunciar a seguir desarrollando sus capacidades humanas. Sabemos, como docentes, que aprender requiere motivación, esfuerzo y dedicación. El proceso de aprendizaje es tan importante como el resultado, e incluso más, porque es durante ese proceso donde desarrollamos nuestros conocimientos, habilidades y capacidades.

En la Universidad Peruana Cayetano Heredia, impulsamos la incorporación de la inteligencia artificial desde diferentes frentes. En el 2025 se publicaron los lineamientos para su uso responsable y ético, dirigidos a toda la comunidad herediana. También se impulsaron espacios de capacitación continua para desarrollar las competencias docentes y acompañar la transformación educativa. En investigación, esta experiencia se refleja en proyectos que aplican IA a problemas reales de salud.

En esta misma línea, la Facultad de Ciencias e Ingeniería implementó el primer Laboratorio de Inteligencia Artificial en los Laboratorios de Investigación y Desarrollo (LID). La iniciativa busca desarrollar las capacidades de investigación formativa de nuestros estudiantes.

Finalmente, ¿qué debemos hacer como universidades y como sociedad? La respuesta está en aprender a usar la IA con propósito, responsabilidad y ética. Por eso, la universidad no solo debe promover el uso responsable de las herramientas de IA, sino también ofrecer una formación integral que desarrolle nuestras capacidades humanas.