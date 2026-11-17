Imposible no referirnos a la visita de León XIV a nuestro país. Nos hemos esforzado, no sin razón y desde un entusiasmo comprensible, en resaltar la peruanidad del Papa, su cercanía con nuestro país y con nuestros conciudadanos; en destacar sus gestos de calidez, humanidad y hasta complicidad con nuestra idiosincrasia. De allí la emoción y la fe que suscita, la conmovedora y desbordante respuesta de nuestra gente.

Sin embargo, León XIV, como jefe de la Iglesia, es, por supuesto, parte de un juego mucho más grande. En nuestro país terminó una visita a Sudamérica, que lo llevó a Uruguay y Argentina. Su primer viaje, a finales del año pasado, lo condujo a Turquía y Líbano; este año viajó a Mónaco; luego hizo una gira africana por Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial; más adelante, varias visitas europeas, pasando por España, San Marino y Francia. El punto es que este Papa, que sentimos tan nuestro y local, es también parte de un juego estratégico global. De hecho, su llegada al papado es resultado de sus experiencias en Estados Unidos, Perú y Roma, capaz de unir experiencias en el norte y el sur, de convivir y articular diferentes sectores y tendencias, de ser capaz de unir a una Iglesia diversa y atravesada por múltiples y complejos desafíos.

En el año y medio que lleva el papado de León XIV, le ha tocado la tarea de pronunciarse sobre los desafíos de la inteligencia artificial, que marca, en efecto, todo un “cambio de época”; al mismo tiempo, el recrudecimiento de guerras y conflictos, parte de un “cambio de paradigma […] con una preocupante rehabilitación de la guerra como instrumento de política internacional, mientras se erosionan precisamente aquellos criterios éticos que habían limitado su uso”. En su carta encíclica de mayo pasado, “Magnifica humanitas”, “sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial”, el Papa relaciona ambos temas, en tanto se percibe la “creciente facilidad con la que se pueden emplear los sistemas de armas con autonomía operativa”, lo que “hace que la guerra sea más ‘viable’ y menos sujeta al control humano”.

La encíclica propone no encarar los desafíos de la IA como un dilema “entre el entusiasmo y el miedo”, “sino entre dos modos de construir: un progreso que sirve a la persona y a los pueblos o un progreso que los doblega a lógicas de poder”. Frente al desafío de las guerras, llama a “cultivar un sano realismo”, “que evite tanto el idealismo político como el cinismo. De hecho, existe un idealismo que, para salvar su propia visión del mundo […], termina habitando una realidad construida a la medida de sus propias convicciones. Por otro lado, existe también un realismo degradado que confunde la constatación con la resignación: dado que la fuerza domina, concluye que debe dominar. El realismo auténtico no renuncia a cambiar el mundo: comienza por ver con claridad los intereses, los miedos, las limitaciones y las relaciones de poder, precisamente para calcular qué es posible lograr y con qué pasos”.

Por lo visto, León XIV aplica el “sano realismo” para enfrentar también las tensiones y conflictos dentro de la propia Iglesia, así como una aproximación a los desafíos del mundo actual. Motivo adicional para verlo con simpatía y expectativa.