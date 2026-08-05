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La salud es un derecho

“Ningún peruano debería ver limitadas sus posibilidades de recibir un diagnóstico oportuno o un tratamiento de calidad”.

    Silvia Miró Quesada
    Por

    Periodista y fundadora de ECloud

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    En Perú, el personal de salud por habitante es menor a cualquier país de la OCDE y varios países de América Latina. (Imagen: Andina)
    En Perú, el personal de salud por habitante es menor a cualquier país de la OCDE y varios países de América Latina. (Imagen: Andina)

    En el Perú, detrás de cada estadística sobre cáncer hay una persona, una familia y una historia. Sin embargo, para miles de pacientes la enfermedad no es el único desafío: también lo es la desigualdad para acceder a la atención. Muchos deben abandonar su hogar, recorrer cientos de kilómetros y asumir costos que no pueden afrontar para recibir un tratamiento que nunca debería depender del lugar donde viven.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.