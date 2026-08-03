Horóscopo de HOY, lunes 3 de agosto del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: logrará metas valiosas y el entorno le encargará tareas nuevas y desafiantes. Amor: los obstáculos serán superados y el encuentro romántico con cierta persona ocurrirá.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: asuntos pendientes se convertirán en problemas si no decide resolverlos. Amor: los sentimientos profundos serán expresados con sinceridad y la calidez se recuperará.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: necesitará la cooperación de su entorno para alcanzar metas ambiciosas. Amor: su atractivo encanto no será pasado por alto y un romance comenzará a crecer.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: fluirán logros que serán importantes para aumentar sus ingresos. Amor: conocerá a alguien para una posible relación, pero habrá algo que no le agradará.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: su actividad exitosa comenzará a ser observada por un entorno y será destacada. Amor: crecerá la calidez compartida en la relación. Armonía plena y nuevos comienzos.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: sus acciones tomarán el camino exitoso que genera nuevos desafíos. Amor: un viaje renovará la mutua calidez que fortalecerá la pareja. Cambios sutiles.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: llega propuesta que cierto entorno rechaza pero le verá rasgos positivos. Amor: recibirá muestras de agrado de parte de cierta persona y hará bien en conocerla.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: tomará iniciativas que darán fin a la escasez y al estancamiento. Amor: el manejo del espacio propio inquietará a su pareja pero con buen humor la calmará.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: un negocio tendrá riesgos pero su futuro será prometedor. Amor: su simpatía será la clave que le conducirá hacia un romance que será inolvidable.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: la actividad se resentirá por atrasos de otras personas. Amor: se conectará casi sin palabras con alguien que le atrae y le interesa para una relación.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: alguna idea nueva no le convencerá pero pronto verá su potencial. Amor: su fuerte encanto impactará en bellas personas que antes no le prestaban atención.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: tendrá aciertos creativos que generarán éxito en una nueva actividad. Amor: los gestos serán más expresivos que las palabras y la timidez dará paso al romance.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: EXTROVERTIDA PERO SOÑADORA. SE DESLUMBRA CON LAS AVENTURAS FANTÁSTICAS.