El Comercio
·
opinion
·
columnistas
Añadir El Comercio como fuente preferida en

Autoridad digital sí, pero…

“Profundizar en este proceso de transformación digital requiere liderazgo, sinergias y una visión de conjunto”.

    Eduardo Luna Cervantes
    Por

    Exdirector general de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    La demanda de perfiles vinculados a tecnología, análisis de datos y transformación digital viene ampliando las oportunidades para profesionales técnicos. Foto: Composición Gestión.
    La demanda de perfiles vinculados a tecnología, análisis de datos y transformación digital viene ampliando las oportunidades para profesionales técnicos. Foto: Composición Gestión.

    La presidenta de la República ha anunciado en su mensaje a la Nación del pasado 28 de julio la creación de una Autoridad Nacional Digital. A decir del propio discurso y del borrador de Anteproyecto de Ley que circula estos días para otorgar al Poder Ejecutivo facultades para legislar sobre diversas materias, parece que lo que se avecina es un tiempo de oportunidades y de reestructuración estatal para estos fines.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.