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El Niño no espera

“Después de cada desastre solemos preguntarnos por qué no se hicieron las obras a tiempo o por qué los recursos no se utilizaron adecuadamente. Esta vez conocemos el riesgo con anticipación”.

    Raúl Benavides Ganoza
    Por

    Director de la Compañía de Minas Buenaventura

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Según Hombro a Hombro, el fenómeno El Niño es un tema "de supervivencia nacional". Más de 209 distritos están en situación de riesgo muy alto. Foto: adsis.org.
    Según Hombro a Hombro, el fenómeno El Niño es un tema "de supervivencia nacional". Más de 209 distritos están en situación de riesgo muy alto. Foto: adsis.org.

    Ante la amenaza de un nuevo fenómeno de El Niño (FEN), el Gobierno ha anunciado acciones de prevención en Piura, una de las regiones más vulnerables a las inundaciones y desbordes de ríos. Se ha señalado que se coordinará con las autoridades competentes, se recurrirá a las Fuerzas Armadas y se buscará apoyo internacional para disponer de motobombas, carpas, alimentos y agua.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.