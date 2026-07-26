Panorama en el congreso de la República; la mesa directiva electa del senado conformada por Miguel Torres, Alejandro Muñante, Nilza Chacón y Estanislao Mancha. Dan una conferencia a los medios de comunicación. (Fotos: Julio Reaño/@photo.gec)
Panorama en el congreso de la República; la mesa directiva electa del senado conformada por Miguel Torres, Alejandro Muñante, Nilza Chacón y Estanislao Mancha. Dan una conferencia a los medios de comunicación. (Fotos: Julio Reaño/@photo.gec)
Por Redacción EC

Los representantes de la coalición opositora integrada por los partidos Juntos por el Perú, Ahora Nación, Obras y el Partido del Buen Gobierno, que participó en la elección de la Mesa Directiva del Senado calificó como un acto de “traición” el resultado de la votación que permitió la elección del senador Miguel Torres como presidente de la Cámara Alta.