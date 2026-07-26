Los representantes de la coalición opositora integrada por los partidos Juntos por el Perú, Ahora Nación, Obras y el Partido del Buen Gobierno, que participó en la elección de la Mesa Directiva del Senado calificó como un acto de “traición” el resultado de la votación que permitió la elección del senador Miguel Torres como presidente de la Cámara Alta.

Inmediatamente acabada la sesión en donde se eligió a la mesa directiva, el senador Jaime Delgado (Ahora Nación) expresó su preocupación por lo ocurrido y sostuvo que uno de los integrantes del bloque habría incumplido el acuerdo político alcanzado entre las agrupaciones, votando viciado.

“Queremos manifestar nuestra preocupación porque todos han visto que estamos frente a un acto de traición de alguno de los integrantes, que seguramente se sabrá en su momento”, declaró.

Jaime Delgado, senador de Ahora Nación, tras elección de Mesa Directiva de la Cámara de Senadores: "Estamos ante un acto de traición de algunos integrantes que se sabrá en algún momento. Nos preocupan las malas prácticas"



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Aunque evitó señalar a un responsable, Delgado cuestionó las prácticas que, según dijo, marcaron el inicio del nuevo periodo legislativo.

“No quiero mencionar nombres, pero más allá de eso, nos preocupan las malas prácticas. Si así vamos a empezar el periodo legislativo, doblegando la voluntad de algunos, estamos comenzando mal”, afirmó.

Por su parte, el senador Flavio Figallo (Partido del Buen Gobierno) sostuvo que las organizaciones políticas que integraban la coalición respetaron los compromisos asumidos y consideró necesario esclarecer lo ocurrido durante la votación.

“Buen Gobierno se ha comportado como se ha comprometido a hacerlo y también lo han hecho los otros grupos políticos. Tenemos que ver con cuidado qué cosa es lo que ha ocurrido. Cada partido se hará responsable”, manifestó.

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A su turno, el senador Daniel Barragán (Obras), quien precisamente lideraba la otra lista, señaló que la derrota obedeció a una presunta deslealtad dentro del bloque opositor.

“Simplemente hemos perdido. Justamente ese es el problema del Perú, cuando hay traiciones. Una cosa es un error, posiblemente a la primera todos podemos pensar eso, pero cuando ya sucede dos veces ya no es un error”, sostuvo.

Barragán añadió que, tras la votación, todos los integrantes de la coalición mostraron públicamente sus cédulas de votación, excepto una legisladora.

“Todos mostraron su voto, menos una persona. Ella (Silvana Robles) es la que no ha mostrado. Saquen sus conclusiones. No tengo pruebas, no puedo decir que ella es”, afirmó, aunque precisó que no contaba con elementos para responsabilizar directamente a la senadora.