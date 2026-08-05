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‘Winter is coming’ (II)

“El Senado no podrá rechazar todo lo populista que provenga desde Diputados. De hacerlo, se entraría a una confrontación que buscarán evitar”.

    Martin Hidalgo
    Por

    Jefe de la Unidad de Investigación (Udiec)

    martin.hidalgo@comercio.com.pe

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Composición: El Comercio
    Composición: El Comercio

    Hace unas semanas, en este espacio advertimos lo complicado que será la adecuación del nuevo Congreso bicameral en lo que respecta a su forma de organización. A esto se suma ahora la implementación del flujo legislativo (entiéndase, la producción de leyes). En un escenario en el que la atención mediática ha estado centrada en el Senado, toca ponerle un ojo a la Cámara de Diputados.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.