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Contra la corriente

“Un paquete contracíclico, en contra de la corriente, es exactamente la receta para evitar que el golpe de este fenómeno climatológico sea tan contundente”.

    Alejandra Costa
    Por

    Curadora de Economía de Comité

    icono te lo cuento
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    Resumen

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    El hecho de que la Comisión Bicameral de Presupuesto aprobó esta semana, sin modificar el monto, el crédito suplementario por S/ 8,228 millones planteado por el MEF. (Foto: GEC)
    El hecho de que la Comisión Bicameral de Presupuesto aprobó esta semana, sin modificar el monto, el crédito suplementario por S/ 8,228 millones planteado por el MEF. (Foto: GEC)

    Aunque la gravedad del fenómeno de El Niño estaba cantada desde hace meses, todo indica que no queda mucho más espacio para ejecutar obras de prevención y lo que queda ahora es hacer lo que se pueda para mitigar el daño que las mayores temperaturas y lluvias tendrán sobre la economía.

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