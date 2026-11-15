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De la apertura comercial a una integración estratégica

“Diversificar mercados y proveedores no significa comerciar menos con nuestros principales socios, sino ampliar alternativas”.

    Mercedes Araoz
    Por

    Profesora investigadora de la Universidad del Pacífico y exvicepresidenta de la República

    maraoz@comercio.com.pe

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    La próxima cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, China, ocurre en un escenario de creciente incertidumbre geoeconómica. Las guerras comerciales, las restricciones a las exportaciones, los subsidios industriales y el uso del comercio como instrumento de presión política amenazan las reglas que facilitaron décadas de integración económica. Para el Perú, APEC representa mucho más que un encuentro diplomático: es un activo estratégico que debemos aprovechar mejor.

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