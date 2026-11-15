De la apertura comercial a una integración estratégica

La próxima cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, China, ocurre en un escenario de creciente incertidumbre geoeconómica. Las guerras comerciales, las restricciones a las exportaciones, los subsidios industriales y el uso del comercio como instrumento de presión política amenazan las reglas que facilitaron décadas de integración económica. Para el Perú, APEC representa mucho más que un encuentro diplomático: es un activo estratégico que debemos aprovechar mejor.

Desde nuestro ingreso en 1998, APEC ha sido una plataforma fundamental para construir confianza y promover acuerdos comerciales. Nuestros TLC con China, Japón, Canadá, Corea, Singapur, Chile y México, entre otros, surgieron de ese acercamiento. El TLC con Estados Unidos surgió del ALCA, pero el espacio de diálogo continuo en APEC lo fortaleció. También participamos en el CPTPP, cuyo proceso de gestación impulsamos durante APEC Perú 2008. Estos acuerdos no solo reducen aranceles. Establecen reglas para el intercambio de bienes y servicios, facilitan inversiones, generan previsibilidad y ofrecen mecanismos para resolver controversias.

Los resultados de nuestra apertura son significativos. Sin embargo, persisten vulnerabilidades: una elevada concentración de exportaciones en productos primarios y determinados mercados, junto con una fuerte dependencia de pocos proveedores de combustibles, fertilizantes, alimentos e insumos industriales. Diversificar mercados y proveedores no significa comerciar menos con nuestros principales socios, sino ampliar alternativas, aprovechar oportunidades de importación competitiva y fortalecer nuestra resiliencia económica.

China seguirá siendo fundamental. La modernización del TLC abre oportunidades en economía digital, facilitación comercial e inversiones. Hubiera sido deseable complementar nuestra participación en APEC con una visita oficial a China que permitiera desarrollar una agenda bilateral más amplia. Aunque no se concretó, debemos aprovechar el encuentro presidencial para profundizar una relación que trascienda la exportación de minerales y la importación de manufacturas, promoviendo encadenamientos productivos, transferencia tecnológica y empleo de calidad, en un marco de respeto a las reglas domésticas e internacionales. Japón merece especial atención. La visita oficial prevista debe contribuir a fortalecer una asociación estratégica que permita elevar la productividad y sofisticación de nuestra economía.

Pero aquí aparece nuestra principal tarea pendiente: hemos avanzado considerablemente en abrir mercados, sin desarrollar con igual intensidad las capacidades productivas necesarias para aprovecharlos. Los tratados generan oportunidades, pero no sustituyen una estrategia de competitividad. Necesitamos infraestructura logística, innovación, capital humano, simplificación regulatoria y políticas que permitan incorporar más empresas, especialmente pequeñas y medianas, al comercio internacional. El puerto de Chancay puede convertirse en una plataforma de integración con Asia, pero su potencial dependerá de las conexiones terrestres, los servicios logísticos y el desarrollo productivo que construyamos alrededor, lo mismo que el Callao y otros puertos. No basta con exportar más materias primas; debemos generar condiciones para diversificar nuestra oferta, agregar valor doméstico y atraer inversiones de calidad.

En tiempos de fragmentación, nuestra política comercial debe ser pragmática, preservar relaciones constructivas con todas las economías y evitar alineamientos excluyentes. Defender las reglas internacionales, diversificar riesgos y fortalecer nuestra autonomía económica son objetivos complementarios. APEC nos abrió las puertas del Asia-Pacífico. Hoy debemos dar el siguiente paso: convertir esa apertura en una estrategia de desarrollo productivo, competitividad y mejores oportunidades para los peruanos. El mundo está cambiando aceleradamente. Nuestra respuesta no puede ser encerrarnos, sino integrarnos mejor.