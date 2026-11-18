La presidenta de la República, Keiko Fujimori, sostuvo este martes 17 de noviembre una reunión bilateral con su homólogo chino, Xi Jinping, en la ciudad de Shenzhen.

Fujimori calificó la reunión de fructífera y destacó que permitió reafirmar los lazos de amistad y cooperación con el país asiático.

Según destacó Presidencia, el encuentro tuvo como objetivo fortalecer los vínculos económicos y comerciales entre ambos países, ampliar los mecanismos de cooperación y promover nuevas oportunidades de inversión en beneficio del desarrollo nacional. La cita, según fuentes de Palacio, duró entre 40 y 45 minutos.

“Para mí es la tercera vez que me encuentro en China, así es que lo primero que hago es ratificar el principio de una sola China como marco fundamental de las relaciones internacionales. El Perú y China son dos países amigos con 55 años de amistad, y para nosotros es muy importante su país porque es nuestro principal aliado comercial”, expresó al iniciar la reunión con su par.

Keiko Fujimori se reunió con Xi Jinping en Shenzhen. (Presidencia) / LINO CHIPANA

Uno de los principales anuncios de la reunión fue el compromiso del Gobierno chino de otorgar al Perú una donación de US$22,5 millones para contribuir a mitigar los efectos del fenómeno El Niño.

Según informó la mandataria, el apoyo comprende US$15 millones no reembolsables y otros US$7,5 millones en maquinaria.

“El presidente Xi Jinping anunció que China donará 15 millones de dólares de una forma no reembolsable. Y luego 7 millones y medio adicionales en maquinarias. O sea, en total son 22 millones y medio de dólares que nuestro país va a recibir de cara al fenómeno El Niño”, afirmó la mandataria a TV Perú.

La donación supera largamente los US$1.5 millones que entregó el gobierno chino en el 2017 para atender a los damnificados por las lluvias, huaicos e inundaciones por El Niño.

Fujimori también destacó la participación del Perú en el foro APEC, que reúne a 21 economías que representan aproximadamente el 60% del producto bruto interno mundial y el 50% del comercio global.

“Y esto no es un simple foro. Para el Perú es la puerta de entrada hacia el resto del mundo, porque el 60 % de nuestro comercio justamente va a las economías de APEC”, enfatizó.

Asimismo, Fujimori reveló que el mandatario chino la invitó a realizar una visita de Estado a China el próximo año.

“Ha sido una reunión productiva de intercambio de ideas y agradecer todas las inversiones. China es nuestro aliado principal en términos comerciales por eso era importante participar en la cumbre de APEC y tener esta reunión con el presidente Xi Jinping”, subrayó, posteriormente, a Canal N.

En la reunión bilateral acompañaron a la jefa de Estado el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, y el titular de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia.

Reunión bilateral entre Xi Jinping y Keiko Fujimori. / LINO CHIPANA

Por su parte, Jinping destacó que este año marca el inicio del XV Plan Quinquenal y manifestó la disposición de su país de compartir con el Perú las oportunidades que ofrece el proceso de modernización chino.

En ese contexto, planteó cuatro ámbitos de trabajo conjunto. El primero consiste en estrechar los intercambios amistosos y fortalecer los vínculos bilaterales en distintos niveles, incluidos los gobiernos, los órganos legislativos, los partidos políticos y las autoridades locales, con el propósito de consolidar la confianza política mutua.

Presidente chino Xi Jinping. / LINO CHIPANA

El segundo apunta a reforzar la articulación de estrategias y aprovechar los beneficios del Protocolo de Optimización del Tratado de Libre Comercio (TLC).

También propuso consolidar la cooperación en sectores tradicionales, como infraestructura, energía y recursos, y explorar nuevas oportunidades en áreas emergentes, como las energías renovables y la inteligencia artificial.

Como tercer ámbito, Xi Jinping planteó promover los intercambios entre ambos pueblos y fortalecer la cooperación en cultura, educación, turismo, arqueología y salud, a fin de dar continuidad a los vínculos históricos de amistad.

Finalmente, propuso reforzar la colaboración multilateral mediante la coordinación en espacios como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), así como defender el multilateralismo y el libre comercio para contribuir a la equidad y la justicia internacionales.

En el encuentro también estuvieron presentes Cai Qi, secretario del Secretariado del Partido Comunista de China, y Wang Yi, ministro de Relaciones Exteriores, entre otras autoridades.

Reunión con empresarios chinos

La presidenta también destacó su encuentro con 70 empresarios chinos y adelantó que sostendrá una reunión con inversionistas estadounidenses para continuar difundiendo las oportunidades que ofrece el Perú.

“Yo siempre digo que cuando salgo del Perú me convierto en embajadora y para mí es una gran oportunidad”, afirmó a TV Perú.

En dicho encuentro participaron empresarios de distintos sectores, entre ellos minería, hidrocarburos, electricidad, banca, infraestructura, transporte, telecomunicaciones, ciencia y tecnología, así como compañías con inversiones en el Perú. También estuvieron representantes del Consejo Chino para el Fomento del Comercio Internacional (CCPIT), la Asociación China de Empresas de Comercio Exterior y Cooperación Económica y la Cámara de Comercio Peruano China (CAPECHI).

Reunión de Keiko y empresarios chinos. / LINO CHIPANA

En su exposición, la jefa de Estado también resaltó la importancia de China para la economía peruana y agradeció la confianza de sus empresarios.

Además, destacó la Constitución de 1993 y que el Perú haya regresado a la bicameralidad parlamentaria.

Por otro lado, Fujimori destacó el aporte del puerto de Chancay al fortalecimiento de los vínculos comerciales entre el Perú, China y el resto de Asia.

“Hace dos años se inauguró con la presencia del presidente Xi Jinping el puerto de Chancay, un puerto que le ha dado un dinamismo muy importante a las relaciones comerciales entre Perú, China y entre Perú y todo el Asia. Hoy las embarcaciones demoran muchos menos días, justamente gracias a esta inversión”, manifestó.

Finalamente, los invitó a participar en la XIX Cumbre Empresarial China-América Latina y el Caribe, que se realizará el próximo año en Lima.

Agenda

La agenda presidencial también contempla reuniones bilaterales con los presidentes de China, Xi Jinping; Vietnam, To Lam; Chile, José Antonio Kast; y México, Claudia Sheinbaum, así como con el sultán de Brunéi, Hassanal Bolkiah, y los primeros ministros de Singapur, Lawrence Wong, y Tailandia, Anutin Charnvirakul.

También tiene previsto reunirse con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y participar en actividades con representantes del sector empresarial.

En Japón, además de la reunión con la primera ministra Sanae Takaichi, la mandataria sostendrá encuentros con autoridades y representantes empresariales.

¿Cuál es el impacto de la reunión con Xi Jinping?

En diálogo con El Comercio, los excancilleres Hugo de Zela y Luis Gonzales Posada destacaron la importancia de la reunión bilateral entre la presidenta Keiko Fujimori y su homólogo chino, Xi Jinping.

Ambos coincidieron en que el encuentro refleja el buen nivel de las relaciones entre el Perú y China y abre oportunidades para profundizar la cooperación económica y comercial. Asimismo, resaltaron la donación de US$22,5 millones anunciada por el gobierno chino para contribuir a mitigar los efectos del fenómeno El Niño.

De Zela calificó el anuncio económico como “muy positivo” y consideró que demuestra la voluntad de China de apoyar al Perú ante las dificultades que podría ocasionar el fenómeno El Niño.

También destacó que ambos mandatarios hayan abordado la posibilidad de ampliar las inversiones chinas en el país, así como la importancia de que China sea el principal socio comercial peruano.

El excanciller también consideró significativa la invitación de Xi Jinping a Fujimori para realizar una visita de Estado a China el próximo año. A su juicio, este gesto constituye una señal de que la relación bilateral atraviesa un buen momento y de que existe interés en profundizarla.

“Definitivamente es una señal de que la relación bilateral está en muy buen nivel, de que se quiere profundizar todavía más la relación bilateral y creo que es una buena noticia para los dos países”, sostuvo.

Por su parte, Gonzales Posada resaltó la intensidad de los vínculos económicos entre ambos países y recordó la presencia de inversiones chinas en sectores como minería, infraestructura y energía.

“China es el primer país inversor en el Perú. Ellos han invertido solamente en el puerto de Chancay 1.300 millones de 3.400, que es la segunda etapa. Y también han invertido en Marcona, Toromocho, Las Bambas, energía eléctrica y también en Talara. De tal manera que hay una inversión muy intensa y una relación política de primer nivel”, destacó.

Sobre la donación anunciada por Xi Jinping, el exministro de Relaciones Exteriores dijo: “Es un gesto que los peruanos debemos agradecer. Un gran gesto que estoy seguro será de utilidad para combatir los estragos que debe causar el fenómeno de El Niño.”

Asimismo, destacó la invitación para una visita de Estado a China, pues consideró que este tipo de encuentros suelen estar acompañados de nuevos acuerdos bilaterales en materia comercial, económica y de inversiones.