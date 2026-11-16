El excongresista Aurelio Pastor asumió funciones como representante permanente del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA) este lunes 16 de diciembre en Washington D.C., Estados Unidos.
TE PUEDE INTERESAR
- Renovación Popular ganó en 26 distritos de Lima Metropolitana: ¿en qué zonas de la capital aumentó su respaldo?
- Top ten del Congreso: Lo bueno, lo malo y lo feo de la era bicameral en sus primeros 100 días
- Papa León XIV es despedido por primer vicepresidente, Luis Galarreta; y el canciller Carlos Espá
- Carlos Espá tras visita del papa León XIV: “Los peruanos hemos dado un ejemplo al mundo”
- Las aguas siguen movidas en Buen Gobierno: Abren proceso a Juver Flores y expulsan a Jorge Gavidia
Seguir temas