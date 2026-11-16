El excongresista Aurelio Pastor asumió funciones como representante permanente del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA) este lunes 16 de diciembre en Washington D.C., Estados Unidos.

Fue luego de presentar sus cartas credenciales ante el secretario general del organismo hemisférico, Albert R. Ramdin, en una ceremonia celebrada en la sede de la organización, en la capital estadounidense.

“Asumo esta misión con disposición de escuchar, construir consensos y trabajar con cada una de las delegaciones”, dijo Pastor Valdivieso.

🇵🇪 El embajador Aurelio Pastor asumió funciones como Representante Permanente del Perú ante la @OEA_oficial, tras presentar sus cartas credenciales. En su intervención, reafirmó el compromiso del #Perú con el multilateralismo y la cooperación hemisférica. https://t.co/qU6Io1Nw71 — Perú en la OEA (@PeruOEA) November 16, 2026

Asimismo, expresó su convicción de que la OEA “sigue siendo una casa común para las Américas, un lugar donde la democracia se defienda, los derechos humanos se protejan, la seguridad se construya con legitimidad”.

En tanto, Ramdin recordó que el Perú ha apoyado la labor de la OEA mediante la observación electoral, la cooperación técnica y el fortalecimiento de capacidades.

“Ese compromiso se ha extendido a la gobernanza democrática, el fortalecimiento institucional, el desarrollo social y la seguridad ciudadana”, subrayó en su intervención.

Cabe indicar que Aurelio Pastor es un abogado y político. También fue ministro de Justicia y Derechos Humanos durante el segundo gobierno de Alan García (2006-2011).