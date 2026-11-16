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Resumen

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Aunque en campaña prometieron que todo sería diferente, Juntos por el Perú contrató a más de 15 personas del entorno de Pedro Castillo en el Congreso. Entre ellos hay exministros, abogados y exasesores del expresidente, que hoy cumplen funciones en despachos, comisiones y en la bancada.

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InvestigaciónExamen en profundidad de un hecho noticioso que requiere investigación y recursos extensivos.

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