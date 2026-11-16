Entre los puestos clave del entorno directo destacan exministros, exsecretarios y abogados. Walter Ayala, exministro de Defensa, ejerce como asesor principal en el despacho del senador José Mercedes Castillo Terrones, hermano del expresidente. Solo hace unos días el Pleno archivó la denuncia en su contra por el caso de ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y la PNP.

En la bancada de Juntos por el Perú del Senado labora Julio Palomino Duarte, exsecretario general de Palacio de Gobierno. También figura la contratación de Jeremías Huamán Ramírez como asesor. Huamán, exfuncionario del Instituto Peruano del Deporte (IPD), cobró notoriedad durante la gestión castillista como vocero y representante de los licenciados de las Fuerzas Armadas con acceso directo a Palacio de Gobierno.

Exministro de Pedro Castillo trabaja ahora en el despacho del hermano del expresidente, José Mercedes Castillo. (Foto: archivo GEC) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR BUENO

Ronald Atencio, quien fue abogado de Pedro Castillo y excandidato presidencial también figura como asesor de bancada de Juntos por el Perú. Mientras que Irma Rojas Regalado, exdirectora del despacho de la primera dama Lilia Paredes, ahora trabaja en el despacho de la hermana menor, Yenifer Paredes.

Mientras que el exjefe del Gabinete Técnico Presidencial, Wilson Pretel, ejerce labores de asesor en la Comisión de Procedimientos Especiales del Senado presidida por Hugo Ccahuana de Juntos por el Perú. Consultado al respecto, Pretel indica que “haber trabajado en una determinada gestión de gobierno no debería ser, por sí solo, motivo de descalificación ni discriminación” e insistió en que llegó al Congreso sin referencias. “Nadie me recomendó: fui yo quien tomó la iniciativa”, sostuvo.

Lenin Romero Casavilca señalado de repartir 90 celulares en el contexto del autogolpe del 2022, laboró como asesor en la Comisión de Justicia que preside la diputada Catherin Palomino. Romero buscó restarle gravedad al asunto aduciendo que se trata de “cargos de confianza”, pero confirmó que ha visitado al presidente Castillo últimamente.

Ronald Atencio, candidato presidencial de Venceremos, ahora trabaja en la bancada de Juntos por el Perú. Foto: Captura del JNE.

La lista continúa con excolaboradores de Palacio de Gobierno. Sandra Paico, exasesora del despacho de Pedro Castillo trabaja como auxiliar de la diputada Amalia Palomino. Mientras que Franco Pomalaya, exasistente de comunicaciones del despacho presidencial, labora como auxiliar en el despacho de la diputada Svieta Fernández. Consultado por esta Unidad, indicó que cumple labores de prensa y que fue referenciado por un asesor. En noviembre de 2025, la Fiscalía decidió ampliar el plazo de investigación contra Pomalaya por el caso conocido como “asesores en la sombra”.

Jose Cristobal Quispe figura como asesor en la oficina de Graciela Chipana, donde también labora Guillermo Rea, dirigente de las protestas magisteriales del 2017. El despacho de Yenifer Paredes alberga a Mauro Gonzales, como asesor principal, mientras que Ricardo Bernaola, pareja de la sobrina de Castillo, ocupa una plaza de técnico en el despacho de la diputada Catherin Palomino. Mientras que Wilson Sanchez Sanchez, quien ejercía el cargo de general PNP durante el intento de golpe de Estado, actualmente es el asesor del senador José Mercedes Castillo.

Para el exjefe de Gabinete del Congreso, Alejandro Rospigliosi, hay una repartición de puestos sin perfil técnico. “En el Congreso lo que hay es una sobrepoblación laboral y un exceso de presupuesto. Eso ha quedado evidenciado con la devolución de 300 millones de soles que han realizado al MEF”.

Además, lamentó que no se supervise el desempeño de los trabajadores de confianza. “Ellos no marcan tarjeta (...) lo malo es que ninguna bancada fiscaliza porque todos son beneficiarios. Nadie dice nada”, sostuvo.

Unidad de Investigación