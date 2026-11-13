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Once razones para ser peores

“Si los primeros 100 días de Fuerza Popular en el Ejecutivo fueron malos; los de Juntos por el Perú en el Congreso fueron pésimos”.

    Carlos Basombrío Iglesias
    Por

    Analista político y experto en temas de seguridad

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    Resumen

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    (Foto: Captura canal N)
    (Foto: Captura canal N)

    Si los primeros 100 días de Fuerza Popular en el Ejecutivo fueron –a mi juicio– malos, los de su rival de la segunda vuelta, Juntos por el Perú en el Congreso, estuvieron pésimos.

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