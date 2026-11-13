Once razones para ser peores

Si los primeros 100 días de Fuerza Popular en el Ejecutivo fueron –a mi juicio– malos, los de su rival de la segunda vuelta, Juntos por el Perú en el Congreso, estuvieron pésimos.

Démosle una miradita a lo que sigue para entender el porqué.

1. Maltrato a la mujer: una investigación de “Cuarto poder” permitió conocer que, dos días después de jurar, el diputado Julián Pérez Mallqui agredió física y psicológicamente a su pareja, quien lo denunció. Estas agresiones continuaron incluso delante de los policías que recibían la acusación.

2. Función legislativa: siguen apoyando la ley que impide a la PNP intervenir a mineros ilegales que portan explosivos sin autorización. Quieren derogar la ley que destituye a docentes condenados por terrorismo. Buscan cambiar la ley sobre referéndum para mantener en agenda la cantaleta de la Asamblea Constituyente. Se opusieron por venganza a las facultades delegadas, incluso antes de que fueran pedidas.

3. Chamba como cancha: el ejemplo lo dio Roberto Sánchez asignándose la friolera de S/20.075 mensuales como asesor de la bancada. Asimismo, José Domingo Pérez –quien, cuando era fiscal, deslegitimó la lucha contra la corrupción y ahora es abogado de Pedro Castillo–, con ello, consiguió que contrataran a su esposa por S/14.700 mensuales. Otra más: JP permitió que contrataran a familiares de agentes del Instituto Nacional Penitenciario que le dieron favores al reo en Barbadillo. De su lado, la diputada Catherine Palomino aceptó que Castillo exigiera seis puestos laborales más en el Congreso.

4. Mochasueldos reloaded: la mencionada diputada –amiga del golpista– exigió a sus trabajadores que aportaran para financiar la decoración de su oficina congresal. En los chats que permitieron descubrirla, la mencionaban como Cathy.

5. Lujos bajo sospecha: nada menos que Yenifer Paredes, hija putativa de Pedro Castillo, circula en un flamante Audi valorizado en cerca de US$50.000. El vehículo es propiedad de la madre de su asesor congresal. El diario “Perú 21” –que investigó el caso– se pregunta: ¿a cambio de qué tanta generosidad?

6. Pagan favores por financiarles la campaña: han presentado una iniciativa para ampliar el Reinfo hasta el 2030. No solo es por rechazo a los formales, sino también como agradecimiento a los mineros ilegales.

7. Enemigos de la ciencia: pedir el Reinfo hasta el 2030 los hace cómplices de los mineros ilegales que atacan a científicos en la selva, amenazándolos con destruir sus instalaciones y agredir a los estudiosos de diversos países que hacen investigación científica al servicio del Perú y del mundo.

8. Delito de falsificación de firmas: la diputada Jacqueline Tapullima usó –según peritaje de la PNP– firmas falsas en sus declaraciones juradas (encontraron nueve diferencias en su firma y concluyeron que sería falsa). Se ha abierto una investigación penal.

9. Intentan boicotear visita del papa: congresistas del sindicato Fenatep-Movadef –que llegaron con JP– han convocado a sus afiliados a hacer un paro nacional –con bloqueo de pistas incluido– durante la visita del Sumo Pontífice.

10. Amedrentamiento a policías: inaudito y vergonzoso que la congresista Yenifer Paredes, buscando venganza, haya pedido al Ministerio del Interior el nombre de los policías que –cumpliendo su deber– capturaron a Castillo cuando huía hacia la Embajada de México luego del fracaso del golpe.

11. Impunidad para el delito: JP impidió que se aprobara la acusación constitucional contra Pedro Castillo por varios delitos derivados de las irregularidades en el proceso de ascensos del 2021 de las Fuerzas Armadas.

CODA: Lilia Paredes vive en un confortable exilio en México luego de asilarse tras el patético golpe de su esposo. Ella ha llegado a tal nivel de desubicación que le ha pedido a León XIV que visite a su marido en Barbadillo.