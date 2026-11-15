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No hay desaire

“Se entiende, entonces, que Fujimori deba hacer un gesto, al menos, ante el gobierno asiático”.

    Federico Salazar
    Por

    Periodista

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    Resumen

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    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    La senadora Mirtha Vásquez, de Ahora Nación, ha sostenido que la presidenta Keiko Fujimori ha desairado al papa León XIV. Se refiere a la ausencia de la mandataria durante la despedida al santo padre.

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