No hay desaire

La senadora Mirtha Vásquez, de Ahora Nación, ha sostenido que la presidenta Keiko Fujimori ha desairado al papa León XIV. Se refiere a la ausencia de la mandataria durante la despedida al santo padre.

La jefa del Estado no estará presente en la parte final de la visita apostólica. Para Vásquez es “un gesto político inadmisible”.

La señora Keiko Fujimori recibió al papa en la escalinata del avión a su llegada. Le dio la bienvenida en Palacio de Gobierno y sostuvo una breve reunión con él.

La mandataria también asistió a la misa papal de las pampas de Pimentel, en Chiclayo. Recibió ahí el saludo de su santidad. No parece haber ninguna tensión especial entre la presidenta y el máximo representante de la Iglesia católica.

La mandataria pidió permiso al Congreso para viajar a China y Japón. Ese viaje coincide con la despedida del papa. ¿Es tan importante?

A China viaja la señora Fujimori invitada a la cumbre de la APEC, el Foro de Cooperación Asia-Pacífico. En la agenda figura una reunión bilateral con el presidente de China, Xi Jinping.

En México se ha dado cobertura a similar reunión que tendrá su presidenta con el mandatario chino. No sabemos si esa reunión será protocolar, cuánto durará o si será mayormente figurativa.

Como sea, es necesario que la jefa del Estado peruano acuda a esa cita. El Gobierno Peruano ha inclinado visiblemente sus preferencias diplomáticas por un acercamiento a los Estados Unidos.

Estados Unidos sostiene una relación diplomática y comercial tensa con China.

La última de ellas se refiere a la novela sobre la infidelidad del máximo exfuncionario de Nvidia. Esta empresa diseña los famosos semiconductores en los que se ha basado el desarrollo de la inteligencia artificial.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga si la mujer con la que el funcionario tecnológico tuvo una aventura es una espía china. El Gobierno Chino ha respondido que esas son patrañas.

El Perú ha suscrito con Estados Unidos el acuerdo “Escudo de las Américas”. Este facilita coordinaciones de seguridad nacional del Perú con el país norteamericano.

China es nuestro principal comprador de cobre. Nosotros vivimos del cobre y otros minerales. Se entiende, entonces, que Fujimori deba hacer un gesto, al menos, ante el gobierno asiático.

Muchísimas cosas podemos y debemos criticar del actual gobierno. Hablar del “desaire al papa”, sin embargo, no debe figurar en esa lista necesaria.