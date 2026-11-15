Bahréin sufrió este domingo el segundo ataque de Irán con drones en tres días, que según los Guardianes de la Revolución tenía como objetivo un sistema de radar estadounidense.

Bahréin, un país insular y desértico que alberga instalaciones militares de Estados Unidos, tiene una importante base naval estadounidense.

El ejército afirmó haber interceptado los ataques, “impidiendo que alcanzaran sus objetivos”.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que los sistemas de defensa antiaérea derribaron drones iraníes.

“Es exactamente lo que esperaba que no ocurriera: que se reanudarán los ataques iraníes, con toda la preocupación y la incertidumbre que conllevarán”, declaró a la AFP Hayat Ibrahim, una residente de 65 años.

Irán también lanzó drones contra Bahréin el pasado viernes, que fue el primer ataque contra países del Golfo desde principios de septiembre, tras ocho meses de guerra en los que la región ha sido un objetivo constante.

El domingo se oyeron explosiones hacia las 04h00 (01h00 GMT), según un periodista de AFP, y los residentes informaron de una segunda serie de detonaciones hacia las 06h30.

El Ministerio del Interior publicó en X un llamamiento a los “residentes para que mantengan la calma, se dirijan al lugar seguro más cercano y sigan las noticias a través de los canales oficiales”.

Mohamed Abdalá, un comerciante de la capital, Manama, oyó los ataques durante la noche. “Esperaba que este período hubiera quedado atrás y que no volviera a ocurrir”, dijo.

Los Guardianes de la Revolución, ejército ideológico de Irán, afirmaron que los drones habían tenido como objetivo un sistema de radar estadounidense en una base de helicópteros.

“El sistema de radar de defensa antiaérea estadounidense de la base de helicópteros de Al Riffa, en Bahréin, fue atacado por seis drones pertenecientes a la Fuerza Aeroespacial de los Guardianes de la Revolución”, indicaron en un comunicado publicado por la radiotelevisión estatal en Telegram.

“El estrecho de Ormuz está cerrado y cualquier agresión del enemigo estadounidense recibirá una respuesta aún más dura y contundente”, agregaron los Guardianes de la Revolución.

Bahréin “rechaza que su territorio se convertirá en un escenario para ajustes de cuentas y considera a Irán plenamente responsable de estos ataques”, señaló el Ministerio de Exteriores.

Durante los más de ocho meses de guerra, Irán ha restringido el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, una ruta comercial para el petróleo, y ha atacado infraestructuras como aeropuertos, puertos marítimos, instalaciones energéticas y objetivos estadounidenses en toda la región.

Los países del Golfo han sufrido miles de ataques con drones y misiles iraníes desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero.

El presidente estadounidense, Donald Trump, tiene previsto abordar el conflicto en una reunión trilateral con sus homólogos chino y ruso esta semana, según declaró un funcionario el viernes.

Meses de esfuerzos diplomáticos no han logrado poner fin a la guerra, que comenzó con ataques sorpresa de Estados Unidos e Israel a finales de febrero en los que murió el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei.