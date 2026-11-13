Reino Unido y Francia han mostrado su preocupación por lo que consideran una creciente actividad encubierta de Irán sobre sus territorios, situación que durante la última semana ha registrado más episodios.

Este jueves 12 un tribunal en Londres declaró culpables a dos ciudadanos de origen iraní por labores de espionaje contra Mojtaba Pourmohsen y Kambiz Hosseini, periodistas disidentes del régimen persa.

En el marco de la Ley de Seguridad del Reino Unido, el Tribunal de la Corona de Londres declaró a Farhad Javadi Manesh culpable de un delito y a Mostafa Sepahvand de otros dos.

Los reporteros vigilados laboraban para Iran International, medio de comunicación en el exilio que opera desde Londres y emite contenido en idioma persa en el que se critica al gobierno de la República Islámica. La cadena había sido catalogada por Teherán como una organización terrorista.

El régimen presidido por Mojtaba Jamenei considera a Iran International como una organización terrorista. Foto: ATTA KENARE / AFP / ATTA KENARE

No se trata de las únicas personas que eran seguidas por los espías iraníes, pues la causa judicial también indica que estos tuvieron como objetivo a Jonathan Turner, cofundador de la organización Abogados del Reino Unido por Israel (UKLFI). La policía británica había reportado previamente que un cuarto individuo fue parte del monitoreo ilegal, pero de momento no se ha revelado su identidad y solo se sabe que era alguien ligado a los medios de comunicación.

Los dos implicados en el caso arribaron al Reino Unido de forma irregular entre 2016 y 2019, solicitando asilo al ingresar a dicho territorio y logrando que se les concedieran permisos de residencia temporal. Los informes señalan que ambos carecían de trabajo fijo.

Frank Ferguson, fiscal de delitos especiales y contra el terrorismo británico, señaló que las acciones de ambos procesados fueron “una operación calculada para espiar a quienes son críticos con el régimen iraní”.

La postura fiscal es que ambos individuos actuaban bajo un esquema de recompensas en función de la información y documentación que lograran enviar hasta Teherán sobre las personas que seguían. La Fiscalía de la Corona agrega que Sepahvand habría sido quien mantenía contacto más directo con la inteligencia del estado persa y que incluso habría estado dispuesto directamente a “acabar” con uno de sus objetivos a cambio del pago de 150.000 libras esterlinas.

Manifestantes queman un retrato del fallecido líder supremo iraní, Alí ​​Jamenei, durante una manifestación en apoyo al movimiento de protesta en Irán, frente a Downing Street, Londres, Reino Unido, el 11 de enero de 2026. (EFE/EPA/NEIL HALL).

Pese a ello, este último alegó durante su comparecencia que actuó amenazado por la teocracia chiita, cuyos emisarios le habrían dicho que “golpearían” o “apuñalarían” a su familia si no realizaba las acciones de espionaje. Los fiscales consideran sin asidero esta versión señalando que Sepahvand actuó con la mira en el cobro de una recompensa y que le “arreglaran” una condena por robo que tenía en Irán.

Asimismo, las autoridades británicas explicaron que el esquema de monitoreo clandestino se habría producido desde agosto del 2024 hasta marzo del 2025, considerando que estas operaciones estaban orientadas a futuros atentados contra las víctimas, particularmente Hosseini y Pourmohsen.

“Por suerte, los acusados fueron detenidos antes de que pudiera producirse cualquier ataque”, mencionó el fiscal Ferguson.

Los presuntos espías se encuentran a la espera de la lectura final de la sentencia, programada para el 17 de diciembre. En el mismo proceso se desestimaron todos los cargos contra otra persona, un hombre de 57 años llamado Shapoor Qalehali Khani Noori que formaba parte de la comunidad iraní de Londres y quien había vivido brevemente con los dos procesados.

Irán mostró su “rechazo categórico” a la resolución a través de su embajada, mientras que Dan Jarvis, ministro de Seguridad británico, declaró que el gobierno de su país está buscando mitigar dichas amenazas realizando una “financiación récord en inteligencia” y “otorgando nuevas facultades” a sus organismos de defensa.

MÁS AMENAZAS

Según The Independent, la Policía Metropolitana de Londres afirma que este es el cuarto caso de amenazas contra periodistas de Iran International en los últimos años.

Vicki Evans, comisionada adjunta del citado organismo declaró que se han detectado viajes temporales de corta duración de individuos que llegan a Reino Unido para realizar “actividad delictiva” y marcharse al poco tiempo. La portavoz policial añadió que para estas operaciones incluso se ha recurrido a ciudadanos británicos.

“Ese problema sigue creciendo, pero seguimos destinando todos nuestros recursos a garantizar que impidamos que quienes desean llevar a cabo esa actividad lo hagan, y que llevemos ante la justicia, en la medida de lo posible, a quienes tengan la intención de hacerlo”, comentó Evans a la prensa local.

En el tiempo reciente se han registrado más incidentes de esta naturaleza, pues los organismos de inteligencia del Reino Unido vienen investigando un aparente operativo contra la base aérea RAF Fairford, en el suroeste del país insular.

Un vehículo blindado patrulla el interior de la base de la RAF Fairford en Fairford, al suroeste de Inglaterra, el 28 de septiembre de 2026. (Foto de Ben Stansall / AFP). / BEN STANSALL

A fines de septiembre las autoridades británicas interceptaron tres vehículos que se dirigían de forma sospechosa a Fairford, instalación que tiene presencia de efectivos y aeronaves de Estados Unidos.

A raíz del suceso se detuvo a seis individuos, uno de los cuales tenía doble nacionalidad británica e iraní, bajo sospecha de colaborar con los servicios de inteligencia de la nación persa en una acusación conjunta entre el gigante norteamericano y el gobierno británico que sigue en curso.

PREOCUPACIÓN TAMBIÉN EN FRANCIA

Francia ha tenido su propia cuota de alarma por un caso de presunto sabotaje a gran escala contra sus establecimientos comerciales. Durante la noche del 11 de octubre y la madrugada del día siguiente se registró un ataque informático contra los sistemas de refrigeración de unos 700 supermercados y centros de distribución de alimentos en el país galo.

Los frigoríficos fueron puestos en modo de descongelación interrumpiendo la cadena de frío de los productos que albergaban y terminaron recalentados, con algunos dispositivos alcanzando temperaturas de hasta 60 o 70 °C. El ciberataque se produjo aprovechando que los controles de los dispositivos eran accesibles desde un servidor sin suficientes controles de seguridad, y el gobierno francés señaló que las pérdidas provocadas se contaron en “decenas de millones de euros”.

El 2 de noviembre se produjo un incidente similar contra otros establecimientos de venta en más países europeos como Bélgica, Luxemburgo, Alemania y Polonia, en los que se atacó también los refrigeradores. Alrededor de esa fecha se logró frustrar otro ataque contra al menos tres bancos de sangre administrados por el Estado galo.

Esta fotografía muestra refrigeradores vacíos en un supermercado Delhaize en Boortmeerbeek, a unos 30 km de Bruselas, el 2 de noviembre de 2026, tras un incidente informático. Foto: Maude BRULARD / AFP / MAUDE BRULARD

Luego de un mes de investigaciones, la gestión de Emmanuel Macron anunció hace pocos días que responsabiliza de los ataques a los supermercados a Irán, calificándolos de “injustificables y contrarios al derecho internacional”.

Las pesquisas de Francia atribuyen el hackeo a Shahid Kaveh, sindicada como una unidad de ataque digital que opera bajo el ala de la Guardia Revolucionaria iraní. Los peritos franceses indicaron que se detectó el uso de la lengua persa en comandos ejecutados durante la infiltración y un rastro hasta direcciones IP que apuntan a Irán.

“La ciberamenaza iraní contra los intereses franceses no es nueva. Irán ya ha llevado a cabo actos de desestabilización contra Francia, entre ellos contra la revista semanal Charlie Hebdo en el 2023 y la organización de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024. En marzo del 2026, la Unión Europea impuso sanciones a la entidad iraní Emmenet Pasargada, que contribuyó a la realización de estos ciberataques”, declaró el gobierno francés en un comunicado el 10 de noviembre.

Adicionalmente, el Ministerio de Asuntos Exteriores galo mencionó que propondrá a sus aliados europeos la adopción de nuevas medidas contra las personas e instituciones implicadas en el ataque cibernético de octubre.

Irán respondió a las acusaciones señalando que estas eran “hostiles y sin fundamento”. El Ministerio de Asuntos exteriores de la República Islámica considera que los señalamientos constituían una “acción sumamente irresponsable y despreciable que pretende empañar la imagen de Irán y perturbar sus relaciones con otros países”.

Un ataque contra bancos de sangre administrados por el Estado francés fue frusdtrado a inicios de noviembre. (Foto referencial: FELIX INGARUCA ABAD/EL COMERCIO-PERU) / FELIX INGARUCA

La Fiscalía de París ha anunciado una investigación contra el jefe de Shahid Kaveh, grupo que hasta ahora no es reconocido oficialmente por el gobierno iraní. Los reportes de inteligencia franceses señalan que estos hackers operan a través de colectivos fachada que aparentan tener un discurso justiciero para realizar ataques bajo órdenes de la Guardia Revolucionaria.

Relación y represalias

Los servicios de inteligencia de Reino Unido y Francia consideran que la actividad encubierta de Irán se ha incrementado a causa del conflicto que Estados Unidos mantiene con el país de Medio Oriente.

Dentro del escenario actual, las propias sanciones formales emprendidas por la Unión Europea (UE) y el Reino Unido contra la República Islámica podrían haber supuesto una motivación adicional para que la cúpula iraní se vuelva más agresiva en sus trabajos de inteligencia contra los aliados estadounidenses.

En febrero la UE añadió a la Guardia Revolucionaria iraní a su listado de organizaciones terroristas, emprendiendo una serie de acciones restrictivas que incluía la congelación de fondos de dicha entidad dentro de su jurisdicción.

Por su parte, el gobierno británico introdujo también este año una ampliación del régimen de sanciones contra Irán que databa del 2023, denominando a la Guardia Revolucionaria persa como “amenaza para la seguridad nacional”. Bajo el actualizado de la legislación antiterrorista británica, la pertenencia al mencionado cuerpo iraní, la exhibición de sus símbolos o la participación en reuniones a favor de este pueden llevar a penas de hasta 14 años de cárcel.

Las amonestaciones de la monarquía constitucional también cuentan con mecanismos severos de castigo financiero contra el régimen iraní con congelación de activos, prohibiciones de abastecimiento energético y el veto al comercio de equipos tecnológicos con la teocracia chiita.

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