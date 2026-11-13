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Resumen

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Ambos países de Europa realizaron acusaciones contra Irán esta semana por distintos incidentes relacionados a su seguridad nacional. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH)
Ambos países de Europa realizaron acusaciones contra Irán esta semana por distintos incidentes relacionados a su seguridad nacional. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH)
/ ABEDIN TAHERKENAREH
Por Guillermo Vera Ayala

Reino Unido y Francia han mostrado su preocupación por lo que consideran una creciente actividad encubierta de Irán sobre sus territorios, situación que durante la última semana ha registrado más episodios.

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