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Resumen

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Los pasajeros esperan en sus puertas de embarque en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington (DCA), en Arlington, Virginia, Estados Unidos, el 14 de noviembre de 2026. (Foto de Aaron Schwartz / AFP).
Los pasajeros esperan en sus puertas de embarque en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington (DCA), en Arlington, Virginia, Estados Unidos, el 14 de noviembre de 2026. (Foto de Aaron Schwartz / AFP).
/ AARON SCHWARTZ
Por Agencia AFP

Las autoridades de Estados Unidos prevén que el tráfico aéreo en el país vuelva a la normalidad este domingo, después de que la paralización de las operaciones a nivel nacional dejará a cientos de millas de pasajeros varados y perturbará los viajes en todo el mundo.

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