La Asociación Civil Transparencia exhortó al Congreso a precisar el alcance de las competencias de la Cámara de Diputados y del Senado, así como “los criterios para determinar cuándo una modificación es complementaria, incorpora materias distintas o desnaturaliza la propuesta original” de un dictamen que pasa de la cámara baja a la cámara alta.
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