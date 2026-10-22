La Asociación Civil Transparencia exhortó al Congreso a precisar el alcance de las competencias de la Cámara de Diputados y del Senado, así como “los criterios para determinar cuándo una modificación es complementaria, incorpora materias distintas o desnaturaliza la propuesta original” de un dictamen que pasa de la cámara baja a la cámara alta.

Esto luego de que el último miércoles el pleno del Senado haya aprobado la delegación de facultades para legislar en seguridad ciudadana y fenómeno de El Niño que fue solicitada por el gobierno de Keiko Fujimori.

El debate de la solicitud de facultades, según advirtió Transparencia, " evidencia la necesidad de contar con reglas más claras". “La bicameralidad debe contribuir a mejorar la calidad de las leyes y fortalecer la deliberación democrática”, remarcó.

Llamado a esclarecer las competencias de las cámaras y a fortalecer las reglas de la bicameralidad. https://t.co/gyaJvpu91D — Transparencia Perú (@ACTransparencia) October 22, 2026

En este sentido, la institución planteó que el Parlamento debe definir “con claridad” cómo se van a resolver las discrepancias entre ambas cámaras, “buscando un equilibrio que evite que una prevalezca sobre la otra debido a vacíos o ambigüedades normativas”.

La asociación, además, sostuvo que el respeto al procedimiento y el equilibrio entre la Cámara de Diputados y el Senado " son condiciones esenciales para la legitimidad de las decisiones del Congreso".