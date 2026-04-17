La Asociación Civil Transparencia solicitó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) “explicar de manera clara el funcionamiento del sistema de cómputo de resultados”, así como presentar información actualizada sobre el ausentismo y los horarios de instalación de mesas durante la primera vuelta, realizada el pasado 12 de abril.

Asimismo, instó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a informar sobre los procedimientos de resolución de más de 5 000 actas impugnadas, recuento de votos y pedidos de nulidad, “incluyendo los plazos estimados para su resolución”.

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