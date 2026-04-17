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ONPE reportó la pérdida de ocho actas ante la comisaría. (Foto: Andina)
ONPE reportó la pérdida de ocho actas ante la comisaría. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Dos funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) denunciaron ante la comisaría de Zárate el extravío de ocho actas de votación en el distrito de San Juan de Lurigancho, cuya ausencia recién fue detectada el 15 de abril.

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