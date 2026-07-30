El cadáver fue encontrado debajo del puente Huáscar. Foto: Buenos Días Perú
El cadáver fue encontrado debajo del puente Huáscar. Foto: Buenos Días Perú
Por Redacción EC

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), encontraron la mañana de hoy, jueves 30 de julio, un cuerpo abandonado dentro de un costal, debajo del puente Huáscar en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL). Hasta el momento solo se que conoce que la víctima es de sexo masculino.

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