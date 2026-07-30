Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), encontraron la mañana de hoy, jueves 30 de julio, un cuerpo abandonado dentro de un costal, debajo del puente Huáscar en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL). Hasta el momento solo se que conoce que la víctima es de sexo masculino.

Según Buenos Días Perú, se constató que el cadáver estaba desmembrado. También se halló un chaleco de construcción civil, evidencia que podría ayudar a identificarlo.

Peritos de Criminalística llegaron a la zona para cercarla y analizar más elemento que ayuden en la investigación. El cuerpo será llevado a la Morgue de Lima para continuar con las pesquisas.

Uno de los mayores retos para las autoridades será la falta de cámaras de vigilancia, debido a que el cuerpo fue hallado debajo de un puente, lo que habría sido utilizado para complicar la identificación de los responsables.

Cifras de homicidios

El Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), indica que el primer semestre de 2026, se han reportado en todo el país unos 1,071 homicidios (aunque el último reporte que incluye lo que va de julio, nos arroja 1,138) que, en el papel, representa una reducción del 4.2% respecto al mismo periodo de 2025 donde hubo 1,118 casos, esto último de acuerdo al analista de datos, Juan Carbajal, desde su cuenta oficial de X.

Respecto a la evolución mensual de los decesos por homicidio, Sinadef precisa que: enero con 175 casos, febrero con 169, marzo con 202, abril con 165, mayo con 168, junio con 188 y 71 en lo que va de julio hasta la publicación de este informe.