Como cada año, el 29 de julio marcó el tradicional desfile militar en la avenida Brasil, donde cientos de peruanos se congregaron a lo largo de la vía para aplaudir el paso de las delegaciones. Esta vez, la jornada tuvo un matiz especial al tratarse del primer desfile encabezado por una presidenta elegida por voto popular. Las calles estuvieron marcadas por el color y el movimiento, con una notoria presencia de público femenino.

Las delegaciones comenzaron a desplegarse desde el cruce de las avenidas La Marina y Brasil. Efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía resguardaron toda la zona, especialmente en los alrededores del estrado de invitados, ubicado en San Felipe. Sin embargo, ello no impidió que decenas de asistentes alquilaran o compraran pequeños banquitos para instalarse a lo largo del recorrido y asegurarse un buen lugar desde donde presenciar el desfile.

Cientos de peruanos llegaron desde distintos puntos del país. Foto: Joel Alonzo / GEC.

Testimonios

Una de las personas más entusiastas de esta fiesta protocolar fue Gaby Carrasco Falla, quien llegó desde Piura. Era la primera vez que asistía a un desfile militar ya que su hijo participó. “Se llama Paul Mario. Él está en la Escuela de Oficiales. Como madre me siento muy feliz. Siempre estaré para él y lo apoyaré”, dijo a El Comercio.

“Le deseo toda la suerte a la presidenta. Debemos tener unión entre compatriotas para que como país podamos salir de las crisis que enfrentamos, como las extorsiones y el sicariato. Eso es lo principal. Acá todos estamos con mucha alegría y emoción”, reflexionó.

Gaby no llegó sola. La acompañó su amiga Tatiana Reyes Martínez, quien también asistía por primera vez al desfile. “Acá hay mucha unidad y armonía entre quienes hemos venido”, expresó.

Una de las personas más entusiastas de esta fiesta protocolar fue Gaby Carrasco Falla. Gaby no llegó sola. La acompañó su amiga Tatiana Reyes Martínez. Foto: Joel Alonzo / GEC.

El 29 de julio marcó el tradicional desfile militar en la avenida Brasil, donde cientos de peruanos se congregaron. Una de las personas más entusiastas de esta fiesta protocolar fue Gaby Carrasco Falla. Gaby no llegó sola. La acompañó su amiga Tatiana Reyes Martínez. pic.twitter.com/H1Eey9Y20t — Sebastián Ramírez (@chinoperiodista) July 29, 2026

Entre la multitud, El Comercio conversó con Shirley Millán, quien desde hace tres años no se pierde ningún desfile militar. “Me gusta ver a todas las delegaciones. Vengo desde Ate, pero siempre acompañada de mi suegra, que viene desde Huancayo. Pido que los peruanos pongamos el hombro para salir adelante y así apoyar a los gobernantes”, comentó.

La suegra de Shirley, Norma Melgar, contó que asistir juntas al desfile ya es una tradición. “Siempre vengo con mi nuera. Es lo que más me emociona de Fiestas Patrias y ahora más que nunca con una dama en el poder. Oro para que Dios la ilumine y haga un buen gobierno. Que todo sea por el bien de los peruanos. Pido mucha paz y tranquilidad. Entre nosotros como peruanos que somos siempre debe reinar el amor”, afirmó.

El Comercio conversó con Shirley Millán, quien desde hace tres años no se pierde ningún desfile militar. La suegra de Shirley, Norma Melgar, contó que asistir juntas al desfile ya es una tradición. Foto: Joel Alonzo / GEC.

Entre la multitud, El Comercio conversó con Shirley Millán, quien desde hace tres años no se pierde ningún desfile militar. La suegra de Shirley, Norma Melgar, contó que asistir juntas al desfile ya es una tradición. pic.twitter.com/rrrHIcV3BL — Sebastián Ramírez (@chinoperiodista) July 29, 2026

Pero no solo había mujeres entre los asistentes. Uno de los más entusiastas era un niño de apenas 11 años, pequeño de estatura, pero grande en sentimiento patriótico. Se trata de Aron Romero Pacheco. “Después de cinco años estoy volviendo. Estoy muy alegre. Ver a la presidenta me emociona”, mencionó.

Aron asistió junto a su madre, Jessica Pacheco Carrasco, quien pidió paz para el Perú. “Espero que deje de haber matanzas y que la presidenta ordene el Perú. Se necesitan modificar muchas cosas. Le pido que no se olvide de los pueblos alejados, como su padre lo hizo”, dijo.

También estuvo acompañado de su hermano mayor, Jesús Romero Pacheco. “Este es un día festivo para todos los peruanos. Hay mucha diversidad. Esperemos que la presidenta Keiko cumpla con lo que prometió”, sostuvo. De esta manera, la familia esperó con entusiasmo el inicio del desfile.

Aron Romero Pacheco asistió junto a su madre, Jessica Pacheco Carrasco. También estuvo acompañado de su hermano mayor, Jesús Romero Pacheco. pic.twitter.com/LGn0gFlSmP — Sebastián Ramírez (@chinoperiodista) July 29, 2026

Movimiento

Acompañada de arengas que coreaban su nombre y el de su padre, el expresidente Alberto Fujimori, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, hizo su ingreso al desfile, lo que generó gran fervor entre los asistentes. La mandataria saludó brevemente al público antes de dirigirse al estrado oficial, desde donde presenció el paso de las delegaciones.

Acompañada de arengas, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, hizo su ingreso al desfile. Foto: Joel Alonzo / GEC.

Acompañada de arengas, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, hizo su ingreso al desfile. pic.twitter.com/sfrzHs1XDs — Sebastián Ramírez (@chinoperiodista) July 29, 2026

Entre ellas desfilaron unidades del Ejército, la Policía Nacional del Perú, la Escuela Militar de Chorrillos, el Comando Chavín de Huántar y el Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), entre otras. Uno de los grupos que más aplausos recibió fue la Policía Canina.

Uno de los grupos que más aplausos recibió fue la Policía Canina. pic.twitter.com/5b7txqIzr9 — Sebastián Ramírez (@chinoperiodista) July 29, 2026

Casi al finalizar la jornada, El Comercio conversó con lo que parecía ser la barra más animada de todo el desfile. Estaba integrada por personas provenientes de distintos departamentos del país, como Arequipa, Huancayo y Huánuco. La mayoría no se conocía antes, sino que entabló amistad durante la actividad.

Milagros Arenas fue quien más sonrisas arrancó a las autoridades que marchaban, al gritarles piropos y palabras de aliento. Llegó desde Arequipa exclusivamente para el desfile. “Siempre he venido, pero después de muchos años vuelvo a ver un desfile que representa el amor a la patria y la hermandad que solo tenemos los peruanos. En los últimos años no pude hacerlo por obvias razones, pero cuando me enteré de que Keiko ganó, alisté todo para venir”, contó.

“Somos una mixtura del Perú dando apoyo a la presidenta y a las demás autoridades. Sigamos trabajando como siempre. El peruano nunca se rinde”, agregó.

Desfilaron unidades del Ejército, la Policía Nacional del Perú, la Escuela Militar de Chorrillos, el Comando Chavín de Huántar y el Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), entre otras. Foto: Joel Alonzo / GEC.

La acompañó su hermana gemela, Magdalena Arenas, quien aseguró estar viviendo una verdadera fiesta. “Qué gran enseñanza que la presidenta haya pasado por acá y se haya presentado ante el pueblo. Hay que trabajar y dejar trabajar. Vamos con fe. Mujeres al poder”, expresó.

Las hermanas también hicieron una nueva amiga ese día: Carmen Rosa Torres Castro, de Huancayo. Juntas terminaron aplaudiendo y abrazándose como si se conocieran desde hace años. “Somos de diferentes departamentos, pero estamos unidos por el amor al Perú. Esperemos que ya no haya marginación y que dejemos los resentimientos para salir adelante por las futuras generaciones. Es mi primera vez en el desfile y me ha encantado”, concluyó.

Milagros Arenas fue quien más sonrisas arrancó a las autoridades que marchaban. La acompañó su hermana gemela, Magdalena Arenas. Las hermanas también hicieron una nueva amiga ese día: Carmen Rosa Torres Castro, de Huancayo. pic.twitter.com/7hH3OxksW0 — Sebastián Ramírez (@chinoperiodista) July 29, 2026

Incidencias

Si bien la jornada estuvo marcada por la alegría, no estuvo exenta de incidentes. Un civil fue detenido cuando intentaba ingresar al estrado de Keiko Fujimori, poco antes de que la presidenta de la República llegara para presenciar la Gran Parada y Desfile Cívico Militar.

El sujeto, quien portaba una gabardina oscura que ocultaba un arma, mostraba una actitud sospechosa y lanzaba expresiones peyorativas contra efectivos policiales y autoridades presentes.

“Fue intervenido por la PNP. Se negó a identificarse, por lo que fue detenido por resistencia a la autoridad. Se están realizando las diligencias de ley”, informó la Policía.