Como cada año, el 29 de julio marcó el tradicional desfile militar en la avenida Brasil, donde cientos de peruanos se congregaron a lo largo de la vía para aplaudir el paso de las delegaciones. Esta vez, la jornada tuvo un matiz especial al tratarse del primer desfile encabezado por una presidenta elegida por voto popular. Las calles estuvieron marcadas por el color y el movimiento, con una notoria presencia de público femenino.

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