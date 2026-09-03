LINK del local de votación vía ONPE: dónde votar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 | Foto: Andina
LINK del local de votación vía ONPE: dónde votar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 | Foto: Andina
Por Redacción EC

La habilitó una plataforma para que los ciudadanos consulten su , así como para verificar si fueron seleccionados como miembros de mesa para los comicios del próximo 4 de octubre.

A través de la plataforma de consulta electoral, los electores pueden conocer el local donde deberán sufragar, su dirección, el número de mesa y el número de orden. La información corresponde a las elecciones en las que se elegirán a las autoridades regionales y municipales.

La ONPE precisa que el local de votación podría cambiar incluso el mismo día de las elecciones debido a situaciones que afecten la disponibilidad del establecimiento. Por ello, los ciudadanos deberán confirmar su local asignado antes de acudir a sufragar por medio de este .

¿Cómo saber si soy miembro de mesa?

La misma plataforma permite verificar de manera definitiva si el ciudadano fue seleccionado como . En caso corresponda, el sistema muestra el cargo que deberá desempeñar, el número de mesa y de orden, además del distrito, provincia y región donde se encuentra ubicada la mesa.

Asimismo, los miembros de mesa pueden descargar su respectiva credencial a través de la plataforma. También se encuentra disponible una sección de capacitación, cuyo periodo está previsto entre el 5 de setiembre y el 3 de octubre.

¿Cuántos miembros de mesa fueron seleccionados?

El pasado 24 de julio, la ONPE realizó sorteos públicos para seleccionar a los miembros de mesa de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

En total, fueron seleccionadas 809.415 personas para las 89.935 mesas de sufragio previstas para los comicios. Por cada mesa fueron sorteados nueve ciudadanos: tres titulares y seis suplentes.

Los nombres de las personas sorteadas fueron publicados para que los ciudadanos y los personeros de las organizaciones políticas pudieran presentar las respectivas tachas.

Las tachas podían formularse durante los tres días hábiles posteriores a la publicación de las listas provisionales. Aquellas que fueron presentadas con el sustento correspondiente fueron evaluadas y resueltas por los .

¿Cuándo deben presentarse los miembros de mesa?

Una vez concluida la etapa de tachas, los ciudadanos incluidos en las listas definitivas de miembros de mesa tienen la obligación de acudir a su local de votación a las 6 a.m. del domingo 4 de octubre.

Su función será instalar la mesa de sufragio y cumplir con las labores correspondientes durante la jornada electoral.

Quienes no cumplan con esta obligación recibirán una multa de S/ 275, según la información proporcionada por la ONPE.

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El jefe interino de la ONPE detalla el proceso de contratación de servicios y productos para la segunda vuelta, la activación de la buena pro, la supervisión de Contraloría y la necesidad de garantizar el traslado del material electoral a nivel nacional.
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