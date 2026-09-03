La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó una plataforma para que los ciudadanos consulten su local de votación para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, así como para verificar si fueron seleccionados como miembros de mesa para los comicios del próximo 4 de octubre.

A través de la plataforma de consulta electoral, los electores pueden conocer el local donde deberán sufragar, su dirección, el número de mesa y el número de orden. La información corresponde a las elecciones en las que se elegirán a las autoridades regionales y municipales.

La ONPE precisa que el local de votación podría cambiar incluso el mismo día de las elecciones debido a situaciones que afecten la disponibilidad del establecimiento. Por ello, los ciudadanos deberán confirmar su local asignado antes de acudir a sufragar por medio de este enlace.

¿Cómo saber si soy miembro de mesa?

La misma plataforma permite verificar de manera definitiva si el ciudadano fue seleccionado como miembro de mesa. En caso corresponda, el sistema muestra el cargo que deberá desempeñar, el número de mesa y de orden, además del distrito, provincia y región donde se encuentra ubicada la mesa.

Asimismo, los miembros de mesa pueden descargar su respectiva credencial a través de la plataforma. También se encuentra disponible una sección de capacitación, cuyo periodo está previsto entre el 5 de setiembre y el 3 de octubre.

¿Cuántos miembros de mesa fueron seleccionados?

El pasado 24 de julio, la ONPE realizó sorteos públicos para seleccionar a los miembros de mesa de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

En total, fueron seleccionadas 809.415 personas para las 89.935 mesas de sufragio previstas para los comicios. Por cada mesa fueron sorteados nueve ciudadanos: tres titulares y seis suplentes.

Los nombres de las personas sorteadas fueron publicados para que los ciudadanos y los personeros de las organizaciones políticas pudieran presentar las respectivas tachas.

Las tachas podían formularse durante los tres días hábiles posteriores a la publicación de las listas provisionales. Aquellas que fueron presentadas con el sustento correspondiente fueron evaluadas y resueltas por los Jurados Electorales Especiales (JEE).

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¿Cuándo deben presentarse los miembros de mesa?

Una vez concluida la etapa de tachas, los ciudadanos incluidos en las listas definitivas de miembros de mesa tienen la obligación de acudir a su local de votación a las 6 a.m. del domingo 4 de octubre.

Su función será instalar la mesa de sufragio y cumplir con las labores correspondientes durante la jornada electoral.

Quienes no cumplan con esta obligación recibirán una multa de S/ 275, según la información proporcionada por la ONPE.

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